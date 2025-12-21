Реклама
Прямой эфир
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Тревожный звонок: фигурист Галлямов публично оскорбил журналистку «Известий»

После поражения на чемпионате страны спортсмен возмутился «ранним» звонком и вылил негодование в соцсети
0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фигурист Александр Галлямов на фоне своих спортивных неудач устроил публичный скандал. Ученик Тамары Москвиной не сумел завоевать золото чемпионата России в паре, после чего cначала сорвался на своей партнерше Анастасии Мишиной, а на следующий день — на журналистке «Известий», которая пыталась получить комментарий по поводу странных публикаций Александра в соцсетях. Звонок в 10 утра фигурист назвал «подлым» и «ненормальным» поступком. Это далеко не первый случай резких заявлений Галлямова. Череда неудач, в том числе утрата статуса сильнейшего «парника» страны, вероятно, серьезно ударила по психологическому состоянию спортсмена — раньше в соцсетях он неоднократно намекал на происки недоброжелателей, мешающих его карьере.

«Больная на всю голову»

В субботу, 20 декабря, Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали серебряными призерами чемпионата России. На турнире в Санкт-Петербурге бывшие чемпионы мира по итогам своего выступления набрали 223,63 балла и уступили своим главным конкурентам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции, а затем в своих соцсетях заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать соревнования, и даже допустил вариант завершения своей карьеры. А на следующий день звездный спортсмен удивил болельщиков неоднозначным высказыванием в формате «кружка» в соцсетях.

«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе, — заявил фигурист в своем Telegram-канале. — Получил звонок: «Александр, здравствуйте!» Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: «А мозги где она забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться?». Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Просто больная на всю голову. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит? Просто ненормальная».

Однако в изложении редакции телеканала «78» (входит в состав МИЦ «Известия») ситуация выглядит совершенно иначе: «Мы позвонили Александру в 9:54, за несколько минут до первого выпуска новостей, чтобы уточнить, не взломали ли его аккаунт, и попросить прокомментировать публикацию. «Александр, здравствуйте. Простите, что рано беспокою. Я хотела узнать, могли бы вы прокомментировать то, что вы написали в своем Telegram-канале», — спросила журналист. Однако в ответ продюсер встретила неадекватную реакцию и оскорбления. Галлямов назвал журналистку «неадекватной» и «больной на голову».

«Публичному человеку надо быть более корректным»

Поведение Галлямова вызвало в спортивном и журналистском сообществе в основном негативную реакцию. Особенно, его желание «слить номер» корреспондентки, чтобы той начали названивать разгневанные поклонники фигуриста. К слову, подобные действия могут грозить спортсмену уголовной ответственностью за раскрытие персональных данных.

— Наверное, журналистке стоило сначала отправить сообщение. Но если я хочу спать, я отключаю звук, и до меня физически нельзя дозвониться. Поэтому тут возникает вопрос: зачем брать трубку? — прокомментировала случившееся депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — Называть журналистку больной — ненормально. Здесь вопрос к формулировке: если бы он в уважительной форме обратился ко всем журналистам с просьбой не беспокоить его — никто бы не обиделся. Он хотел откровенно высказаться о наболевшем, но выбрал не ту форму подачи информации. Это ошибка. На самом деле я представляю, сколько сейчас мужчин скажут: «Если бы мне кто-то позвонил в воскресенье утром, я бы точно так же сказал». Но публичному человеку надо быть более корректным в высказываниях.

«Дорогой фигурист Галлямов! Я знаю, конечно, что вы стоите в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным. И вот в этом ряду стоите еще и вы. Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим «не беспокоить». И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — вступился за журналистку комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— Мы знаем, что спортсмены могут не сдерживать свои эмоции. Журналисты тоже могут с напором идти. Наверное, в данной ситуации не хватило корректности с обеих сторон. Остается только понять и простить журналистку и самого Александра, — посоветовала в разговоре с «Известиями» двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

«Соблюдай хотя бы приличия»

Это не первый случай бурной негативной реакции Александра в публичном пространстве. Особенно часто это стало происходить с ним в нынешний сложный для пары сезон. Травма фигуриста на Байкале, полученная весной этого года, оказалась серьезнее, чем предполагалось — понадобилось долгое восстановление. А в мае стало известно, что Мишина и Галлямов не выступят в отборе на Олимпиаду-2026 из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отказать им в нейтральном статусе.

Череда спортивных неудач, по-видимому, серьезно ударила по психологическому состоянию спортсмена. Он неоднократно намекал в соцсетях на происки недоброжелателей, мешающих его карьере. А после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани минувшей осенью, Галлямов устроил эмоциональный разговор со своей напарницей Анастасией Мишиной прямо в «уголке слез и поцелуев» — месте, где фигуристы ждут объявления оценок после своих выступлений. Тогда Александра пришлось останавливать тренеру Тамаре Москвиной, а его партнерша чуть ли не умоляла разбушевавшегося спортсмена: «Соблюдай хотя бы приличия».

Сейчас многие в соцсетях советуют Александру либо научиться ставить телефон на беззвучный режим, либо совсем отказаться от интернета, чтобы успокоить нервы на фоне спортивных неудач и утраты статуса сильнейшего «парника» страны. В данный момент Галлямов является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире и парном катании (2022), чемпионом мира (2021) и чемпионом Европы (2022). После нынешнего чемпионата России основная часть сезона для него завершена. Если наших спортсменов не вернут на международные старты в ближайшие месяцы, то в марте Галлямов и Мишина могут выступить только в финале Гран-при, командном Кубке Первого канала и турнире шоу-программ «Русский вызов».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025