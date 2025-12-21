Тревожный звонок: фигурист Галлямов публично оскорбил журналистку «Известий»

Фигурист Александр Галлямов на фоне своих спортивных неудач устроил публичный скандал. Ученик Тамары Москвиной не сумел завоевать золото чемпионата России в паре, после чего cначала сорвался на своей партнерше Анастасии Мишиной, а на следующий день — на журналистке «Известий», которая пыталась получить комментарий по поводу странных публикаций Александра в соцсетях. Звонок в 10 утра фигурист назвал «подлым» и «ненормальным» поступком. Это далеко не первый случай резких заявлений Галлямова. Череда неудач, в том числе утрата статуса сильнейшего «парника» страны, вероятно, серьезно ударила по психологическому состоянию спортсмена — раньше в соцсетях он неоднократно намекал на происки недоброжелателей, мешающих его карьере.

«Больная на всю голову»

В субботу, 20 декабря, Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали серебряными призерами чемпионата России. На турнире в Санкт-Петербурге бывшие чемпионы мира по итогам своего выступления набрали 223,63 балла и уступили своим главным конкурентам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции, а затем в своих соцсетях заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать соревнования, и даже допустил вариант завершения своей карьеры. А на следующий день звездный спортсмен удивил болельщиков неоднозначным высказыванием в формате «кружка» в соцсетях.

«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе, — заявил фигурист в своем Telegram-канале. — Получил звонок: «Александр, здравствуйте!» Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: «А мозги где она забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться?». Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Просто больная на всю голову. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит? Просто ненормальная».

Однако в изложении редакции телеканала «78» (входит в состав МИЦ «Известия») ситуация выглядит совершенно иначе: «Мы позвонили Александру в 9:54, за несколько минут до первого выпуска новостей, чтобы уточнить, не взломали ли его аккаунт, и попросить прокомментировать публикацию. «Александр, здравствуйте. Простите, что рано беспокою. Я хотела узнать, могли бы вы прокомментировать то, что вы написали в своем Telegram-канале», — спросила журналист. Однако в ответ продюсер встретила неадекватную реакцию и оскорбления. Галлямов назвал журналистку «неадекватной» и «больной на голову».

«Публичному человеку надо быть более корректным»

Поведение Галлямова вызвало в спортивном и журналистском сообществе в основном негативную реакцию. Особенно, его желание «слить номер» корреспондентки, чтобы той начали названивать разгневанные поклонники фигуриста. К слову, подобные действия могут грозить спортсмену уголовной ответственностью за раскрытие персональных данных.

— Наверное, журналистке стоило сначала отправить сообщение. Но если я хочу спать, я отключаю звук, и до меня физически нельзя дозвониться. Поэтому тут возникает вопрос: зачем брать трубку? — прокомментировала случившееся депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. — Называть журналистку больной — ненормально. Здесь вопрос к формулировке: если бы он в уважительной форме обратился ко всем журналистам с просьбой не беспокоить его — никто бы не обиделся. Он хотел откровенно высказаться о наболевшем, но выбрал не ту форму подачи информации. Это ошибка. На самом деле я представляю, сколько сейчас мужчин скажут: «Если бы мне кто-то позвонил в воскресенье утром, я бы точно так же сказал». Но публичному человеку надо быть более корректным в высказываниях.

«Дорогой фигурист Галлямов! Я знаю, конечно, что вы стоите в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным. И вот в этом ряду стоите еще и вы. Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим «не беспокоить». И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы», — вступился за журналистку комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— Мы знаем, что спортсмены могут не сдерживать свои эмоции. Журналисты тоже могут с напором идти. Наверное, в данной ситуации не хватило корректности с обеих сторон. Остается только понять и простить журналистку и самого Александра, — посоветовала в разговоре с «Известиями» двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

«Соблюдай хотя бы приличия»

Это не первый случай бурной негативной реакции Александра в публичном пространстве. Особенно часто это стало происходить с ним в нынешний сложный для пары сезон. Травма фигуриста на Байкале, полученная весной этого года, оказалась серьезнее, чем предполагалось — понадобилось долгое восстановление. А в мае стало известно, что Мишина и Галлямов не выступят в отборе на Олимпиаду-2026 из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отказать им в нейтральном статусе.

Череда спортивных неудач, по-видимому, серьезно ударила по психологическому состоянию спортсмена. Он неоднократно намекал в соцсетях на происки недоброжелателей, мешающих его карьере. А после неудачного выступления на этапе Гран-при России в Казани минувшей осенью, Галлямов устроил эмоциональный разговор со своей напарницей Анастасией Мишиной прямо в «уголке слез и поцелуев» — месте, где фигуристы ждут объявления оценок после своих выступлений. Тогда Александра пришлось останавливать тренеру Тамаре Москвиной, а его партнерша чуть ли не умоляла разбушевавшегося спортсмена: «Соблюдай хотя бы приличия».

Сейчас многие в соцсетях советуют Александру либо научиться ставить телефон на беззвучный режим, либо совсем отказаться от интернета, чтобы успокоить нервы на фоне спортивных неудач и утраты статуса сильнейшего «парника» страны. В данный момент Галлямов является бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире и парном катании (2022), чемпионом мира (2021) и чемпионом Европы (2022). После нынешнего чемпионата России основная часть сезона для него завершена. Если наших спортсменов не вернут на международные старты в ближайшие месяцы, то в марте Галлямов и Мишина могут выступить только в финале Гран-при, командном Кубке Первого канала и турнире шоу-программ «Русский вызов».