В Ростовской области проверят информацию о гибели животных в приюте
Полиция проверит информацию о гибели и жестоком обращении с животными в одном из приютов Ростовской области. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
«В дежурную часть отдела МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о жестоком обращении с животными в одном из приютов Ростовской области. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия», — написали в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Ранее, 2 декабря, сообщалось, что неизвестный избил и расстрелял двух домашних собак, после того как их хозяин отказался выплачивать «компенсацию» за то, что пес понюхал его ногу. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
