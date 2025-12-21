Песков заявил о планах Путина по целому ряду зарубежных визитов в 2026 году
У президента России Владимира Путина запланирован целый ряд зарубежных визитов в 2026 году. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«И к нам будут приезжать гости — это уже запланировано», — приводит его слова «РИА Новости».
Песков добавил, что у российского лидера в январе точно не будет спокойного графика. По его словам, Путин даже сейчас активно работает и начало года проведет в рабочем режиме.
Путин 19 декабря в ходе «Итогов года», говоря о своем графике, заявил, что заканчивает работу «всё позднее и позднее». Глава государства пошутил, что такой график «нарушает трудовое законодательство РФ».
