Кремль направит поздравления Трампу с Новым годом и Рождеством
Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством. Об этом 21 декабря заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — его слова передает «РИА Новости».
Госсекретарь США Марко Рубио 19 декабря поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с предстоящим Рождеством. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко передал подарки для Трампа и его жены Меланьи. Отмечалось, что для Меланьи было подготовлено утонченное ювелирное изделие, белорусские васильки, а для самого Трампа — православная икона.
