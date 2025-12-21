Реклама
Зарубежные журналисты столкнулись с трудностями при переводе слова «подсвинки»

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген сообщил, что до сих пор не знает, что именно значит слово «подсвинки», которое произнес президент России Владимир Путин.

«Я до сих пор не знаю, что именно это означает. Это значит поросенок или человек, который живет в свинарнике? Что это значит? Я не знаю» — такой комментарий Плейтгена 21 декабря опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Плейтгена, он использовал это слово в своих прямых эфирах, переведя его как «маленькие свиньи» или «поросята». Журналист отметил, что слово стало любопытным моментом на дипломатической сцене.

Разговор о важном: президент обсудил с россиянами итоги года на фронте и в тылу 
Граждане отправили более 3 млн обращений, журналисты интересовались успехами бойцов и будущим страны

Путин 17 декабря сообщил, что многие западные страны рассчитывали на быструю победу в столкновении с Россией. По его словам, «европейские подсвинки» сразу же включились в работу прежней администрации США, надеясь воспользоваться ситуацией и вернуть утраченные возможности.

Позднее, 19 декабря, президент РФ заявил, что слово «подсвинки» появилось у него после общения с военной аудиторией. Он объяснил, что под этим можно понимать «в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

Журнал The National Interest 20 декабря сообщил, что слова президента России о европейских «подсвинках» посчитали издевкой над лидерами Евросоюза (ЕС).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

