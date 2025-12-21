Мишонова рассказала о состоянии раненного при взрыве в Химках мальчика
Состояние мальчика, пострадавшего в результате взрыва в Химках, оценивается как стабильное. Ребенок по-прежнему находится в реанимации. Об этом 21 декабря сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.
«По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации», — говорится в сообщении.
Она также призвала родителей быть на связи с детьми и следить за тем, где и с кем они проводят время.
О взрыве в подмосковных Химках сообщалось ранее в этот день. Инцидент произошел в Банном переулке микрорайона Сходня около дома 1. Как сообщил собеседник «Известий», в результате происшествия погиб ребенок подросткового возраста. Тогда же в минздраве Московской области сообщили, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. По факту гибели подростка и ранения еще двух человек возбуждено уголовное дело.
