Главная елка Петербурга зажглась на Дворцовой площади
В Петербурге зажгли главную городскую новогоднюю елку на Дворцовой площади. Старт праздничному сезону дал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает телеканал «Известия».
В этом году ель привезли из Копорского лесничества и украсили в ретростиле. На Дворцовой площади пройдут праздничные гулянья и ярмарки. Еще одну живую елку установили на Якорной площади в Кронштадте. Также в Петербурге разместили 84 искусственные ели.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.