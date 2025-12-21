Умер экс-директор Этнографического музея Владимир Грусман

В Санкт-Петербурге скончался историк и философ Владимир Грусман, возглавлявший Российский этнографический музей с 1999 по 2019 год. Об этом 21 декабря сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора города Александра Беглова.

«Ушел из жизни Владимир Моисеевич Грусман — этнограф, подвижник музейного дела, человек, посвятивший себя сохранению культурной памяти народов России. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам», — приводит пресс-служба слова Беглова.

Под руководством Грусмана Российский этнографический музей стал важным центром научной и просветительской работы. Кроме того, при нем культурное учреждение расширило свою международную деятельность. Грусман стал инициатором множества проектов, в том числе выставок, посвященных православной культуре, истории еврейского народа и традиционным верованиям народов Сибири.

Кроме того, в годы его руководства была значительно расширена культурная связь музея с такими зарубежными странами, как Норвегия и Афганистан. Большое внимание Грусман уделял также восстановлению исторического здания музея, включая световой плафон мраморного зала.

«Владимир Моисеевич Грусман оставил яркий след в истории российской и петербургской культуры. Светлая ему память», — отмечается в сообщении.

