Стало известно о взятии в плен 13 боевиков ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие взяли в плен 13 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Высокого в Сумской области. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
«Взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты», — сказал представитель силовых структур в беседе с «РИА Новости».
Уточняется, что ВСУ в этой зоне специальной военной операции (СВО) понесли множественные потери.
По информации источника, командование запретило покидать дислокацию, угрожая уничтожением дронами. Боевики приняли «единственно верное решение сдаться в плен».
Российские силовые структуры 15 декабря сообщили, что боевики ВСУ активнее сдаются в плен после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодом на соответствующий Telegram-бот на их позиции. Уточнялось, что российские военные применили такой метод в Запорожской области и в Херсоне.
