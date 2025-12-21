Нацразведка США опровергла публикацию Reuters о якобы планах РФ «взять всю Украину»
Публикация Reuters со ссылкой на, как оказалось, недостоверные «разведданные США» о якобы существующих планах России «взять всю Украину» не соответствует действительности и является провокацией. Об этом 20 декабря сообщила директор национальной разведки страны Тулси Габбард.
«Нет, это ложь и пропаганда. Reuters от имени сторонников конфликта, которые хотят подорвать неустанные усилия президента [США Дональда] Трампа по прекращению <...> конфликта», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).
По ее словам, данный сомнительный нарратив направлен на блокировку мирных усилий американского лидера, а также на разжигание истерики и страха среди людей, чтобы заставить их поддерживать эскалацию конфликта. Она отметила, что этого на самом деле хотят Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО).
Reuters в этот же день сообщило, что американская разведка подозревает российскую сторону якобы в намерении захватить «всю Украину» и намерении сделать европейскую часть бывшего СССР Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 декабря сообщил, что действия стран Евросоюза (ЕС) являются главной угрозой в мире на данный момент. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в истории уже не раз происходило так, что Европа становилась источником масштабных кризисов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 2 декабря сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, РФ в настоящее время действует на Украине «хирургически», однако в случае нападения европейских стран на РФ всё будет иначе.
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