Фигурист Галлямов высказался о возможном завершении карьеры
Российский фигурист и трехкратный чемпион России Александр Галлямов 20 декабря сообщил, что результаты прошедших соревнований могут намекнуть ему на завершение карьеры.
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский 20 декабря победили на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Второе место заняла пара фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
