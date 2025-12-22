Реклама
Народные приметы на 22 декабря: что можно и нельзя делать

Россиянам рассказали о народных приметах на 22 декабря
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На Руси приметам и поверьям придавали особое значение. По ним определяли, когда готовиться к зиме, устраивать гуляния, играть свадьбы и заниматься ремонтом в доме. Каждый день народного календаря был насыщен обрядами и суевериями. «Известия» рассказывают о приметах на 22 декабря и церковных праздниках, выпадающих на эту дату.

Народные приметы на 22 декабря 2025 года

На Руси 22 декабря отмечали день Анны Темной. Праздник приходился на зимнее солнцестояние — самую длинную ночь в году. Считалось, что в это время зима заявляет о себе крепкими морозами и темнотой, знаменуя скорый переход к новому природному циклу. Особое значение этот день имел для пчеловодов, которые навещали зимовники с ульями, читали заговоры на здоровье пчел и будущий хороший мед.

Праздник также именовался Зачатьев день и был посвящен заботе о женщинах. К беременным относились очень бережно: им не разрешалось выходить из дома, заниматься рукоделием, брать в руки острые предметы и даже разжигать огонь. Существовало поверье, что огонь, разожженный в этот день женщиной, мог оставить отметину на теле ребенка, а запутанные нити при шитье — перекрутить пуповину.

Кому помогает Николай Чудотворец и в каких случаях к нему обращаются

На Анну Темную предки уделяли внимание различным приметам. Если 22 декабря на деревьях блестел иней, понимали, что следующий год будет урожайным.

Другие приметы дня:

  • идет снег — к дождливой и слякотной весне;
  • сильный мороз — к безоблачной погоде в ближайшую неделю;
  • яркое солнце — к скорому потеплению;
  • снег лежит у изгороди вплотную — к неурожайному лету;
  • снег лежит с просветом — год будет урожайным.

Что нельзя делать 22 декабря

День Анны Темной был связан со строгими запретами, многие из которых были направлены на защиту здоровья и благополучия женщин, особенно ожидающих ребенка. Будущим матерям не следовало ходить с распущенными волосами — по поверьям, в них могла поселиться нечистая сила.

Что еще нельзя делать 22 декабря

  • женщинам есть жирные продукты — к тяжелым родам;
  • заниматься рукоделием, стирать и убирать — такая работа может навлечь болезни и неприятности на всю семью;
  • гулять после заката — к проблемам в семейной жизни;
  • ходить в лес — можно встретить волков;
  • ронять острые предметы — к проблемам в личной жизни.

Какой церковный праздник 22 декабря

Православная церковь 22 декабря празднует Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. По преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгие годы не имели детей, что в те времена считалось большим несчастьем и признаком Божьего гнева. Однажды во время ежегодного праздника первосвященник отверг жертву Иоакима как нечистую. Глубоко опечаленный, святой удалился в пустыню для сорокадневного поста и молитвы.

Праведная Анна осталась дома и, считая себя виновницей семейного горя, горячо молилась Богу. Однажды, гуляя по саду, она увидела гнездо с птенцами и вновь со слезами попросила даровать им дитя, пообещав посвятить ребенка Господу. В этот момент ей явился Ангел, возвестивший, что она родит дочь, через которую получит благословение весь род человеческий. Такую же весть получил в пустыне и Иоаким.

День Нила Столобенского 20 декабря: что нельзя делать, молитва и традиции

Супруги встретились в Иерусалиме, и в назначенный срок на свет появилась Дева Мария. В трехлетнем возрасте родители, соблюдая свой обет, передали девочку на воспитание в Иерусалимский храм, где она оставалась до совершеннолетия.

Молитвы на 22 декабря

Православные верующие 22 декабря молятся праведным Иоакиму и Анне, которых почитают как покровителей семьи и брака. К ним часто обращаются люди, мечтающие о рождении ребенка и укреплении семейных уз. Их также просят о помощи в воспитании детей, об излечении от тяжелых болезней и помощи в сложных жизненных ситуациях.

Молитва праведным Иоакиму и Анне

«О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему!
К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь».

Молитва праведной Анне о даровании детей

«Горе мне, Господи! Кому я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни зверям земным: ибо и те приносят Тебе, Господи Боже, плод свой, я же одна неплодна. Увы мне, Господи! Я одна, грешная, лишена потомства. Ты, Который даровал некогда Сарре в глубокой старости сына Исаака. Ты, Который отверз утробу Анны, матери пророка Твоего Самуила, призри ныне на меня и услыши молитвы мои. Прекрати печаль сердца моего и отверзи мою утробу, и меня, неплодную, соделай плодоносною, дабы рожденное мною мы принесли Тебе в дар, благословляя, воспевая и прославляя Твое милосердие».

Ранее «Известия» рассказали о приметах народного праздника Никола Зимний.

