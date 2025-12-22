Стока много: в РФ откроют хабы по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%

В России откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом, узнали «Известия». Распродажу техники в начале 2026 года начнут лизинговые компании в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. Там выставят изъятые легковые и грузовые автомобили из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и прочее. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники скидка на машины составит от 5 до 40%. Каким образом это повлияет на продажи подержанных машин в дилерских центрах — в материале «Известий».

Какие будут скидки на лизинговые машины

Лизинговые компании готовят распродажу подержанных автомобилей. На складах скопились запасы изъятой техники, хранить которую нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а действовать через дилерские сети невыгодно из-за высоких наценок продавцов, рассказали «Известиям» в этих организациях. Для снижения стоимости и быстрого избавления от стоков решено создать сеть торговых площадок (хабов), где можно напрямую реализовывать подержанные автомобили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— На крупных стоянках и СТО партнеров лизинговые фирмы концентрируют изъятую технику. В этих центрах существенно проще осуществлять ее показ и предпродажную подготовку, стандартизируя качество экспозиции, рассказал «Известиям» директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.

Как рассказали «Известиям» в «Газпромбанк Автолизинг», первую стоянку на 300 единиц техники открыли в Ростове-на-Дону этой осенью. Компания планирует в ближайшее время масштабировать опыт и организовать подобные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах.

— Собственный «автосалон», по нашим прогнозам, даст прирост продаж как минимум в два раза от ранее достигнутых значений, — сообщили в компании.

Аналогичное решение прорабатывается и в «Альфа-Лизинге», сообщил «Известиям» источник на рынке, знакомый с ситуацией. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов, сообщил он.

Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой последней мили, в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, отметил источник.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

— В большинстве лизинговых компаний уже организованы профильные подразделения для реализации изъятой техники, — рассказал Сергей Шишкин. — У нас штат менеджеров для ее продажи вырос в 10 раз по сравнению с 2022 годом.

Компания находится на этапе пилотирования хабового подхода к продажам, добавил он.

По информации «Газпромбанк Автолизинг», общий сток изъятых машин на российском рынке превышает 50 тыс. единиц. В 2025 году топ-5 марок по изъятиям в грузовом сегменте заняли марки Shacman, FAW, SITRAK, «КамАЗ» и Foton, а по спецтехнике — XCMG, LiuGong, LGCE, SANY и Lonking. Среди легковых машин — Lada, Geely, Exeed, Changan и Haval. Доля грузовиков в стоке колеблется в районе 44%, прицепы занимают 21%, спецтехника — 14%, легковые машины и коммерческие фургоны — 21%.

Как рассказал источник «Известий» на рынке, скопившаяся техника при простое накапливает убытки, так как в свое время она была профинансирована банком и за нее идут платежи. Поэтому машины нужно максимально быстро реализовать во вторичный лизинг или продать.

— Объемы возвращенного имущества привели к перенасыщению сегмента подержанных автомобилей, — сказал «Известиям» заместитель гендиректора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев. — Процесс работы с изъятой техникой уже организован и интегрирован в структуру продаж. Двухлетние машины идут с хорошим дисконтом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным источника «Известий», средняя скидка составляет 17–22% от рынка, причем компании могут снижать цены еще больше, чтобы переманивать клиентов.

По словам Сергея Шишкина, в последнее время к лизингодателям приходит понимание, что за покупателя на рынке авто с пробегом необходимо бороться. Как правило, они используют политику дисконтирования, чтобы предложение изъятой техники было в нижней медиане рынка. В зависимости от срока экспозиции и типа техники дисконт может варьироваться от 5 до 40%.

— Важным преимуществом является полная юридическая чистота таких сделок: лизинговая компания как первоначальный владелец гарантирует прозрачность документооборота и отсутствие скрытых обременений, — отметил Александр Ганчев.

«Известия» направили запрос в «Альфа-лизинг» и другие крупные компании.

Как влияют стоки на стоимость подержанных авто

— На рынке коммерческого транспорта действительно сложилась интересная ситуация. Когда лизинговые компании продают почти новую технику со скидкой до 30–40% (а иногда цена оказывается вдвое ниже новой машины), это создает прямую конкуренцию официальным продавцам, — рассказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

По его словам, демпинг — вынужденная мера. Каждый месяц хранения обходится лизинговой компании в серьезные суммы: страховка, фондирование замороженных средств, содержание площадок. Скидки в 30–40% по непродающимся позициям экономически оправданны именно из-за этих издержек. Однако массового обвала цен участники рынка не ожидают. Есть гибкая политика по конкретным единицам техники, «зависшим» на складах, а средние скидки, как отметил собеседник, остаются скромными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если говорить про рынок грузового транспорта и спецтехники, то влияние лизинговых компаний ощутимо. Они уже оттягивают покупателей на свои предложения, отметил директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Но на рынке легковых автомобилей с пробегом это влияние менее заметно из-за сравнительно небольших объемов продаж.

У изъятых легковых автомобилей узкий профиль покупателя. В подавляющем большинстве случаев это машины с интенсивной эксплуатацией, чаще всего из такси, рассказал «Известиям» директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадим Черноусов. Для автовладельцев это серьезный стоп-фактор — это нишевый сегмент с ограниченным спросом, считает он.

— Авторынок сейчас находится в фазе перестройки. Продажи новых автомобилей за 11 месяцев упали на 17,8%, зато вторичка показывает рост, пусть и скромный, всего в 2,7%, — отметил Алексей Иванов. — Лизинговые компании по сути становятся крупными игроками именно на этом поле, и это уже новая бизнес-модель.

Они вкладываются в логистику, предпродажную подготовку, работают напрямую с покупателями, что создает конкуренцию с дилерами и, как следствие, более справедливое ценообразование.