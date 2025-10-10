Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+

Путин: Россия поддерживает решение о создании формата СНГ+
0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия поддерживает решение о создании формата Содружества Независимых Государств (СНГ) СНГ+. Об этом 10 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств участников СНГ в узком составе.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — СНГ+», — сказал он.

По словам российского лидера, подобная мера позволит активнее вовлекать в содружество организации другие государства и международные структуры.

Глава государства добавил, что Россия и страны СНГ координируют работу на внешнеполитическом треке и «постоянно сверяют часы». Путин отметил, что это важная работа, учитывая «происходящие на внешнем контуре события».

Кроме того, российский лидер указал на важность взаимодействия стран СНГ на гуманитарном треке, в том числе в спорте.

По его мнению, игры стран содружества, которые ранее прошли в Азербайджане, это «большая работа», заслуживающая внимания и поддержки со стороны всех участников содружества. Путин подчеркнул, что в них также участвовала и большая команда российских атлетов.

ШОС случилась: СНГ может разрастись за счет стран организации
Как формируются новые контуры Большого евразийского партнерства

Путин 29 августа назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. На совещании Совбеза российский лидер предложил обсудить тему работы с некоторыми странами СНГ, а также рассмотреть ближайшие цели на этом направлении для России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025