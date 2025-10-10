Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+

Россия поддерживает решение о создании формата Содружества Независимых Государств (СНГ) СНГ+. Об этом 10 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств участников СНГ в узком составе.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — СНГ+», — сказал он.

По словам российского лидера, подобная мера позволит активнее вовлекать в содружество организации другие государства и международные структуры.

Глава государства добавил, что Россия и страны СНГ координируют работу на внешнеполитическом треке и «постоянно сверяют часы». Путин отметил, что это важная работа, учитывая «происходящие на внешнем контуре события».

Кроме того, российский лидер указал на важность взаимодействия стран СНГ на гуманитарном треке, в том числе в спорте.

По его мнению, игры стран содружества, которые ранее прошли в Азербайджане, это «большая работа», заслуживающая внимания и поддержки со стороны всех участников содружества. Путин подчеркнул, что в них также участвовала и большая команда российских атлетов.

Путин 29 августа назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. На совещании Совбеза российский лидер предложил обсудить тему работы с некоторыми странами СНГ, а также рассмотреть ближайшие цели на этом направлении для России.

