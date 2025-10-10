Реклама
Объявлены имена наставников проекта «Победители»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Испытания на пределе человеческих возможностей проходят сейчас участники нового суперэкстремального проекта РЕН ТВ «Победители». Для каждого из них это уникальный шанс перевернуть представление о себе. Но сделать это можно только под руководством опытных наставников, каждый из которых — признанный мастер в отдельном виде спорта.

Отмечается, что четыре наставника формируют четыре команды, тщательно изучив слабые и сильные стороны каждого. Многократная чемпионка России по легкой атлетике Светлана Аплачкина — наставник команды «Рыси».

«Мишки» нерасторопные, да, а у нас ребята шустрые», — отметила Аплачкина, сравнивая «Рысей» с командой «Медведи» суперсилача Михаила Кокляева.

«Победители» — единственный телепроект, в котором нужно стрелять. Прославленный инструктор по огневой подготовке Марат Сутаев ведет к победе команду «Орлы».

«По звездочке определенная система есть, по которой нужно стрелять. Даже если она будет крутиться, попасть можно», — уточнил Сутаев.

«Тигры» — именно так называется четвертая команда. Ее наставник — легендарный выживальщик и эксперт по безопасности Эд Халилов.

«Когда все говорят, что главное не победа, главное — участие, я говорю: «Ребята, травоядное настроение вырубайте, убирайте, только победа, только цель», — подчеркнул он.

К цели наставники ведут самых сильных, быстрых и ловких. Они все хороши в своем деле, вот только здесь мастеру боевых искусств придется еще и бегать, спасателю — драться, а те, кто привык к огню, полезут в воду.

«Это не люди, это машины. И эти парни, и эти девочки падают здесь, получают тяжелые травмы. Всё здесь реально очень сложно», — объяснил ведущий проекта Сергей Бадюк.

Это, пожалуй, самые беспрецедентные испытания, которые когда-либо видело отечественное телевидение, так что победителями здесь, без сомнения, можно считать уже тех, кому хватило дерзости выйти на старт.

Контентные планы: какие новинки ждут телезрителей в новом сезоне
На экраны вернутся культовые проекты, а премьеры удивят даже искушенную аудиторию

Ранее, 6 октября, участники проекта «Победили» рассказали об уникальных испытаниях проекта. Сдержать эмоции трудно, это состязание на грани человеческих возможностей. Участники шоу «Победители» бегают, ползают, стреляют из оружия — всё как на испытаниях для бойцов спецназа. Испытания настолько сложные, что даже не все профессиональные каскадеры смогли пройти их.

