Единый центр поддержки оказал участникам СВО и их семьям свыше 400 тыс. услуг
Единый центр поддержки, который находится в Береговом проезде в Москве, оказал участникам специальной военной операции, а также их близким свыше 400 тыс. услуг. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Президент России высоко оценил работу московского центра. Сегодня его опыт лег в основу проектов в регионах», — написал градоначальник в мессенджере МАХ.
В центре помогают бывшим военнослужащим адаптироваться к обычной жизни. Им оказывают психологическую поддержку, помогают в вопросах реабилитации и протезирования. Также специалисты оказывают юридическую помощь и содействуют в трудоустройстве.
Участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях экономики, среди которых промышленность, ИТ, транспорт, строительство. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов.
