Сюжет:

«Разговоры о важном» 13 октября — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 13 октября посвятят семейным ценностям
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В понедельник, 13 октября, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Его посвятят семейным ценностям и важности взаимопонимания между представителями разных поколений. «Известия» рассказывают, как пройдут занятия в разных классах.

«Разговоры о важном» 13 октября — тема урока

Семья — это не просто группа людей, связанных кровными узами. Это основа нашего общества, место, где формируются ценности, традиции и взгляды на жизнь. Однако в быстро меняющемся мире представителям разных поколений всё сложнее понять друга друга, наладить доверительные и гармоничные отношения.

О том, как достичь взаимопонимания со старшими, поговорят со школьниками в ближайший понедельник. Тема нового занятия — «Как понять друг друга разным поколениям?». Его задача — способствовать формированию уважительного отношения к семейным ценностям и семье как основе общества, основываясь на опыте разных поколений.

К уроку присоединится музыкальный и семейный дуэт в лице Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Музыканты — представители разных поколений. Они сумели создать не только прочный творческий тандем, но и крепкую семью. О том, как развивались их отношения и как они понимают связь поколений, артисты расскажут в видеоинтервью. Анонс темы представит юный актер театра и кино Станислав Соломатин, известный по сериалам «Райцентр», «Капитан Крюк» и «Папины дочки. Новые».

Занятие пройдет в формате познавательной беседы с включением интерактивных элементов, видеоматериалов и презентаций. Рекомендуемая продолжительность урока — 30 минут. Методические рекомендации и другие материалы опубликованы на сайте проекта.

«Разговоры о важном» 13 октября — программа урока

В начальной школе, 1–4 классы, поговорят о том, что такое семья и что объединяет всех членов семьи. Учащимся предложат рассказать о своих близких: с кем они любят проводить время, какие темы обсуждают, на кого больше всего похожи или хотели бы быть похожими, какие традиции есть в их семье. В продолжение урока школьники посмотрят фрагмент мультфильма «Трое из Простоквашино» и подумают, из-за чего происходили ссоры в семействе главного героя мультфильма — Дяди Федора — и что можно было бы посоветовать его родителям.

В 5–7 классах обсудят, что такое «разные поколения», почему сегодняшние школьники так не похожи на своих бабушек и дедушек, как среда и историческая эпоха влияют на формирование ценностей и взглядов на жизнь, и что всё-таки объединяет представителей столь разных поколений. Затем учитель расскажет, как выглядит генеалогическое дерево, и организует выполнение практического задания «Карта поколений».

В 8–9 классах затронут такую тему, как «отцы и дети», которая нашла широкое отражение в русской литературе и остается актуальной в наши дни. С учащимися обсудят, как преодолеть конфликты и достичь взаимопонимания со старшими родственниками. Также в ходе урока поговорят о государственных семейных праздниках, таких как День отца и День матери, которые будут отмечаться этой осенью, и их роли в укреплении семейных ценностей. Помимо этого, школьникам предложат поменяться местами с родителями и подумать, какие порядки они бы установили в своей семье.

В 10–11 классах учащихся попросят дать характеристику современному поколению, рассказав об убеждениях и идеалах сегодняшней молодежи. Затем учащиеся ответят на вопрос, какими они видят своих детей и будущие поколения. После учитель организует просмотр и обсуждение фрагмента из художественного фильма «Манюня: Приключения в деревне». Выпускники подумают, почему отец не разрешает дочери самой устроить свою судьбу, и как бы они поступили в этой ситуации.

Студенты техникумов и колледжей выполнят практическое задание «Чек-лист взаимопонимания между поколениями». Обучающиеся, поделенные на группы, составят свой набор правил общения между близкими людьми и рассмотрят понятие «поколение» с точки зрения социологии.

Таким образом учащиеся укрепятся в понимании того, что в основе семьи лежат доверие, взаимопонимание и преемственность поколений, а преодолеть семейные конфликты и построить гармоничные отношения возможно благодаря взаимному уважению, диалогу и обмену опытом между молодым и старшим поколениями.

«Разговоры о важном» 13 октября — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, посвященных истории, культуре и географии России, а также значимым темам из повседневной жизни школьников. Он был запущен Министерством образования РФ в 2022 году. Уроки проводятся каждый понедельник в школах и колледжах по всей стране.

Предыдущее занятие 6 октября было приурочено ко Дню учителя. С учащимися поговорили о важности уважения как основного принципа взаимоотношений между людьми, как оно проявляется в разных жизненных ситуациях и почему нужно проявлять вежливость и участие ко всем без исключения.

