МВД предупредило о рисках SIM-swap-атак мошенников с поддельными документами

Мошенники могут использовать поддельные документы для получения дубликата SIM-карты у оператора связи. Об этом 10 октября сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Телефон внезапно «замолчал»? Возможна кража номера. Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МВД пояснили, что такая схема называется SIM-swap-атака. Уточняется, что данный способ является относительно редким, но представляет серьезную угрозу. Злоумышленники, получившие доступ к дубликату SIM-карты, могут перехватить SMS-сообщения, коды подтверждения и данные онлайн-банков.

В случае подозрения на подобную атаку МВД рекомендует немедленно обратиться к оператору связи для уточнения, не был ли выпущен дубликат SIM-карты. Также необходимо проверить свои банковские приложения и личные кабинеты, особенно на «Госуслугах», сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

IT-эксперт, основатель компании по разработке сайтов iAM Анастасия Ширинкина рассказала 9 сентября, что более 80% утечек информации происходит из-за кражи злоумышленниками паролей пользователей, которые, в свою очередь, предпочитают использовать при регистрации где-либо банальные комбинации вроде «123456», qwerty или даты рождения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ