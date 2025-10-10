Украинский депутат предложил снять Кличко с поста мэра Киева

Глава фракции партии «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко сообщил, что в четверг, 9 октября, был зарегистрирован проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он заявил 9 октября в эфире телеканала «Новости.Live».

«В Киевсовете зарегистрировали проект решения об отставке мэра столицы. Это решение не единоличное, а результат работы большой коалиции депутатских фракций», — отметил Витренко.

По его словам, данное решение поддерживают практически все депутаты Киева.

Глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко 3 октября сообщил, что Кличко пропал перед заседанием совета обороны. По его словам, мэр Киева «не нашел времени» на это.

