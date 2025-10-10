Швеция направит более $500 млн на борьбу с БПЛА и комплектующие для истребителей

Швеция намерена инвестировать более 5 млрд шведских крон (около $524 млн) на дополнительные системы борьбы с беспилотниками и комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen. Об этом 10 октября сообщили на сайте минобороны страны.

Из этой суммы 3,5 млрд крон (примерно $367 млн) направят на средства для борьбы с БПЛА, а 1,5 млрд крон (около $157 млн) — на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.

«В настоящее время правительство предпринимает шаги по быстрому вводу в действие средств борьбы с беспилотниками и увеличению доступности наших боевых самолетов», — приводятся в сообщении слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Отмечается, что инвестиции будут направлены на приобретение оружия и датчиков для борьбы с дронами. Также на устройство оповещения, глушителей и перехватчиков для защиты авиабаз.

В ведомстве уточнили, что инвестиции позволят шведским вооруженным силам сократить время выполнения заказов на восемь лет. Так, в рамках инициативы, окончательный срок поставки в 2036 году теперь будет перенесен на 2028 год.

Минобороны Швеции 5 августа сообщило о выделении Украине $275 млн в рамках нового пакета оборонной поддержки на закупку вооружения у США. Пакет помощи включил системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, противотанковое вооружение, а также боеприпасы и запасные части.

