Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

Швеция направит более $500 млн на борьбу с БПЛА и комплектующие для истребителей

0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Швеция намерена инвестировать более 5 млрд шведских крон (около $524 млн) на дополнительные системы борьбы с беспилотниками и комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen. Об этом 10 октября сообщили на сайте минобороны страны.

Из этой суммы 3,5 млрд крон (примерно $367 млн) направят на средства для борьбы с БПЛА, а 1,5 млрд крон (около $157 млн) — на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.

«В настоящее время правительство предпринимает шаги по быстрому вводу в действие средств борьбы с беспилотниками и увеличению доступности наших боевых самолетов», — приводятся в сообщении слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Отмечается, что инвестиции будут направлены на приобретение оружия и датчиков для борьбы с дронами. Также на устройство оповещения, глушителей и перехватчиков для защиты авиабаз.

В ведомстве уточнили, что инвестиции позволят шведским вооруженным силам сократить время выполнения заказов на восемь лет. Так, в рамках инициативы, окончательный срок поставки в 2036 году теперь будет перенесен на 2028 год.

Море врозь: Швеция решила бороться с «теневым флотом» России
В противостоянии России с Западом появилась еще одна горячая точка

Минобороны Швеции 5 августа сообщило о выделении Украине $275 млн в рамках нового пакета оборонной поддержки на закупку вооружения у США. Пакет помощи включил системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, противотанковое вооружение, а также боеприпасы и запасные части.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025