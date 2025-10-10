Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по футболу
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который проходит в Чили. Заключительные матчи 1/8 финала прошли в пятницу, 10 октября.
Таким образом, в восьмерку сильнейших вошла Мексика, которая сыграет с Аргентиной, Испания, соперником которой станет Колумбия, США, которые проведут встречу с Марокко, и Норвегия, которая встретится со сборной Франции.
Встречи всех команд пройдут 11, 12 и 13 октября.
Американская сборная по футболу 2 октября обыграла Францию в матче 2-го тура молодежного чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0. Все голы были оформлены в конце игры.
