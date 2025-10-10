Реклама
Опубликованы кадры российско–пакистанских учений «Дружба–2025»

Фото: Министерство обороны РФ
На территории Южного военного округа проведены совместные российско–пакистанские учения «Дружба-2025». Соответствующие кадры 10 октября публикует Минобороны РФ.

Совместные учения проводятся с 2016 года на территории обоих государств, подчеркнули в оборонном ведомстве. Там отметили, что этом году они проводились на одном из полигонов Вооруженных Сил (ВС) РФ на территории Южного военного округа (ЮВО).

В учениях было задействовано около 200 военнослужащих. С российской стороны участвовали подразделения специального назначения ЮВО, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях. Исламскую Республику Пакистан представили спецподразделения Сухопутных войск.

Мероприятие завершилось торжественным награждением военнослужащих. Представители командования двух стран вручили участникам памятные медали и подарки. По традиции военнослужащие обменялись сувенирами с эмблемами совместного российско–пакистанских учений.

Морские БАРСы: отряды резервистов учат бороться с безэкипажными катерами
Также бойцы этих подразделений отрабатывают действия по обороне побережья

Минобороны РФ 6 октября сообщило, что на полигоне Махаджан в Индии состоялась церемония торжественного открытия российско-индийских учений «Индра-2025». Участие в мероприятии приняли руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, генерал-майор Санджая Чандра Кандпала и военнослужащие подразделений двух стран.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

