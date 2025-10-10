В МВД раскрыли пять наиболее частых схем мошенничества с доставкой еды

МВД РФ выявило пять наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с доставкой еды. Это следует из материалов, с которыми в пятницу, 10 октября, ознакомился ТАСС.

Одна из распространенных схем — создание фальшивых сайтов и приложений, имитирующих популярные сервисы доставки еды. Ввод данных на таких ресурсах приводит к краже информации, включая данные карт.

Вторая схема включает ложные ошибки при оплате и попытки вернуть деньги за заказ. Мошенники запрашивают данные карты или коды из SMS, обещая вернуть средства.

Третья схема связана с подменой заказов или доставкой «пустышек». Мошенники, выдавая себя за курьеров, доставляют неполные или замененные блюда, требуя за это дополнительную плату.

Также в топ-5 схем входят фишинговые ссылки в SMS или мессенджерах, которые перенаправляют на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения скидок, а также схемы, обещающие несуществующие акции и бонусы, чтобы заманить жертв на фальшивые сайты.

Накануне стало известно, что в России телефонные мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, убеждают пенсионеров предоставить персональные данные якобы для пересдачи анализов. Вскоре после этого жертвы получают звонки от людей, которые представляются силовиками и обвиняют их в финансировании запрещенных организаций. Мошенники предлагают перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать проблем.