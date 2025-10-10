На Камчатке зафиксировали семь афтершоков за сутки
На территории Камчатки за прошедшие сутки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8. Об этом 10 октября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по региону.
«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что в населенных пунктах дважды ощущались толчки.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН 3 октября сообщил, что на Камчатке за два часа было зафиксировано 14 афтершоков. Уточнялось, что магнитуда сейсмособытия составляла от 4,0 до 5,7.
