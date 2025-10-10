Бессент сообщил об ожидании США наращивания Индией закупок американской нефти

Белый дом рассчитывает, что Нью-Дели на фоне введенных Вашингтоном пошлин в размере 25% в ближайшее время увеличит закупки американской нефти взамен поставок из РФ. Об этом 9 октября заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно: они (представители индийской стороны. — Ред.) начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению министра, ожидаемое перераспределение Индией закупок нефти может произойти в течение ближайших нескольких недель или месяцев.

Пошлины в отношении Индии из-за поставок российской нефти вступили в силу 27 августа. Спустя несколько дней, 2 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать данные тарифы.

Спустя месяц президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», указал на бессмысленность отказа Индии от нефти из РФ, так как, по его словам, данное решение принесет этой стране определенный ущерб, с которым она также столкнется в случае, если против нее введут санкции.

