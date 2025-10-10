Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Мир
Дмитриев сообщил о продолжении переговоров РФ и США на базе соглашений на Аляске
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 605 украинских дронов за неделю в ДНР
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ракет Tomahawk для Киева
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

Бессент сообщил об ожидании США наращивания Индией закупок американской нефти

Бессент: США ожидают, что Индия нарастит закупки американской нефти
0
EN
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Белый дом рассчитывает, что Нью-Дели на фоне введенных Вашингтоном пошлин в размере 25% в ближайшее время увеличит закупки американской нефти взамен поставок из РФ. Об этом 9 октября заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно: они (представители индийской стороны. — Ред.) начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению министра, ожидаемое перераспределение Индией закупок нефти может произойти в течение ближайших нескольких недель или месяцев.

Дурной пример: США призвали европейские страны ввести санкции против Индии
Советник президента США обвинил высшую варну в заработке на российской нефти

Пошлины в отношении Индии из-за поставок российской нефти вступили в силу 27 августа. Спустя несколько дней, 2 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать данные тарифы.

Спустя месяц президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», указал на бессмысленность отказа Индии от нефти из РФ, так как, по его словам, данное решение принесет этой стране определенный ущерб, с которым она также столкнется в случае, если против нее введут санкции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025