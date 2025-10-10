В матче КХЛ между «Шанхай Дрэгонс» и «Динамо» судьи засчитали гол в перерыве
Во время матча 9 октября регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хоккейными клубами (ХК) «Шанхай Дрэгонс» и минским «Динамо» был засчитан гол во время перерыва.
В конце первого тайма, когда счет был 1:0, после броска нападающего ХК «Шанхай Дрэгонс» Ника Меркли никто из игроков не заметил, что шайба оказалась в воротах — изначально судьи решили, что она попала в штангу.
Во время перерыва судьи пересмотрели видеозапись и приняли решение засчитать гол. Таким образом, во время нахождения хоккеистов в раздевалках счет изменился в пользу ХК «Шанхай Дрэгонс» и стал 2:0.
ХК «Шанхай Дрэгонс» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 9 октября и завершилась со счетом 3:2.
