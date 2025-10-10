NI узнал о совместной подготовке спецназа США и НАТО к потенциальному конфликту с РФ
Представители подразделений специального назначения армии США проводили подготовку к потенциальному конфликту с Россией, в которой также принимали участие военнослужащие НАТО. Об этом 8 октября сообщил журнал The National Interest (NI).
«Летом армейские «зеленые береты» (аналоговое название спецназа США. — Ред.) сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — говорится в публикации.
По информации издания, учения проходили как на территории Польши, где отрабатывались высадка и эвакуация солдат с применением вертолетов CH-47, так и на территории штата Колорадо, где ими репетировались штурм, захват и ликвидация потенциальной цели.
Британская газета Financial Times (FT) 9 октября сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений на границе с Россией. В рамках данных мероприятий, как подчеркнули в тексте, будут отработаны действия на более отдаленных и неохраняемых участках местности.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ