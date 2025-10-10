Реклама
Мир
Лидеры стран СНГ приняли решение об учреждении формата СНГ+
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Армия
ВС РФ в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Общество
Выживший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

NI узнал о совместной подготовке спецназа США и НАТО к потенциальному конфликту с РФ

NI: спецназ США совместно с НАТО готовится к потенциальному конфликту с РФ
0
EN
Фото: Global Look Press/Defense Ministry
Представители подразделений специального назначения армии США проводили подготовку к потенциальному конфликту с Россией, в которой также принимали участие военнослужащие НАТО. Об этом 8 октября сообщил журнал The National Interest (NI).

«Летом армейские «зеленые береты» (аналоговое название спецназа США. — Ред.) сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — говорится в публикации.

По информации издания, учения проходили как на территории Польши, где отрабатывались высадка и эвакуация солдат с применением вертолетов CH-47, так и на территории штата Колорадо, где ими репетировались штурм, захват и ликвидация потенциальной цели.

Подняли фланги: почему НАТО нервно отреагировало на учения «Запад-2025»
Пока Москва и Минск отрабатывали оборонительные сценарии, альянс начал масштабные маневры у российской границы

Британская газета Financial Times (FT) 9 октября сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность проведения военных учений на границе с Россией. В рамках данных мероприятий, как подчеркнули в тексте, будут отработаны действия на более отдаленных и неохраняемых участках местности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

