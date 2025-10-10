В посольстве РФ оценили открытие в Финляндии штаба НАТО

Открытие штаба сухопутных войск НАТО в Миккели — подтверждение продолжающегося освоения альянсом финской территории. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в стране.

«Расцениваем открытие штаба в Миккели как подтверждение продолжающегося освоения альянсом финской территории. Насколько серьезную угрозу для нас представляет новая структура НАТО будут определять, исходя из конкретных параметров ее деятельности, российские ведомства, обеспечивающие оборону и безопасность России», — заявили в диппредставительстве.

Дипломаты указали, что Россия исходит из того, что любое приближение инфраструктуры НАТО к границе с РФ не способствует укреплению региональной стабильности, а враждебный настрой Североатлантического альянса по отношению к Москве хорошо известен.

Российская сторона неоднократно отмечала, что вступление Финляндии в НАТО не способствовало укреплению безопасности страны, а, напротив, лишь привело к росту напряженности в регионе.

«Вступление в альянс также ослабило международные позиции Хельсинки, утратившего свой внешнеполитический суверенитет и вынужденного теперь ориентироваться на указания из Брюсселя и Вашингтона. Утрата внеблокового статуса существенно снизила привлекательность Финляндии как международной переговорной площадки», — сказали в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что на сегодня членство Финляндии в НАТО привело лишь к утверждению в финском обществе атмосферы «военного психоза» в результате тотального запугивания населения мнимой «российской угрозой», а также форсированной милитаризации и к росту военных расходов на фоне усугубляющихся социально-экономических проблем в стране.

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