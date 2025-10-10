Суд изъял арендованные «Агрокомплексом им. Ткачева» 146 га земель Краснодарского края

Суд признал недействительным договор об аренде 146 га сельхозземель, находящихся в Кущевском районе Краснодарского края, в соответствии с которым данная территория контролировалась принадлежащим семье экс-главы Министерства сельского хозяйства РФ Александра Ткачева «Агрокомплексом им. Ткачева». Об этом 9 октября свидетельствуют соответствующие данные.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении «Коммерсанта», данное постановление, которое представители агрохолдинга намереваются оспорить посредством подачи к рассмотрению 21 октября текущего года кассационной жалобы, было одобрено арбитражным судом Краснодарского края и Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом. Данные суды, как подчеркивается, в 2023 году уже признавали иски об аннулировании договора об аренде угодий обоснованными.

Отмечается, что участок, на котором расположены сельхозземли, был выделен крестьянско-фермерскому хозяйству 26 лет назад — в 1999 году, а спустя восемь лет — в 2007 году — муниципальное управление имуществом района и ООО «Агрофирма ФБК» заключили договор об его аренде сроком на 10 лет и только потом, в 2014 году, угодья перешли в аренду АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева».

Компания Ткачева пыталась продлить аренду на льготных условиях в 2017 году, однако эта инициатива не нашла одобрения региональным департаментом имущественных отношений, который, в свою очередь, ссылался на признаки ничтожности на тот момент уже истекших договоров.

Представители ФСБ РФ 21 июня сообщили о пресечении деятельности нелегальных фабрик по производству табака, которые планировали работать на территории Краснодарского края. Данное имущество, по информации ведомства, было арестовано, а его сумма превысила 1 млрд рублей.

