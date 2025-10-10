Одна из крупнейших белых акул Атлантики всплыла у берегов Канады
Одна из самых больших зарегистрированных в Атлантике белых акул всплыла на поверхность недалеко от берегов Канады во время охоты на тюлений в преддверии зимы. Об этом 9 октября сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник.
«На прошлой неделе он «пингнул» (передал сигнал о своем местоположении. — Ред.) из дальних северных пределов залива Святого Лаврентия, прямо у полуострова Лабрадор в Канаде, что сделало его «одной из самых дальних северных пинговых акул, которые у нас были», — заявили исследователи из некоммерческой организации OCEARCH.
Уточняется, что акуле примерно 30 лет. Ее длина составляет 4,24 м, а вес — 749,79 кг. Исследователи отметили, что акула, пытаясь набрать вес, охотится на тюленей, что влияет на рыбные запасы в данном регионе.
В отеле Stella Beach Makadi 16 сентября сообщили, что пляж на курорте Макади в египетском городе Хургада закрылся из-за акул, приблизившихся к берегам. В некоторых СМИ заявляли, что власти были вынуждены принять срочные меры безопасности после того, как российские туристы заметили морских хищников вблизи береговой линии.
