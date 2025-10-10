Реклама
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Общество
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зависшими» новогодними подарками
Мир
В Польше заявили о резком снижении эффективности ПВО Украины в перехватах ракет
Авто
Россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен
Мир
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился у побережья Калифорнии
Мир
В Госдуме допустили возможное усиление давления Трампа на Украину
Армия
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
Армия
Силы ПВО за сутки сбили 265 дронов ВСУ и две ракеты «Нептун»
Мир
Bild узнала о прибытии в Гренландию первых военных из стран Европы

Одна из крупнейших белых акул Атлантики всплыла у берегов Канады

NYP: у Канады всплыла одна из крупнейших в истории Атлантики белая акула
Фото: Global Look Press/Gerard Lacz
Одна из самых больших зарегистрированных в Атлантике белых акул всплыла на поверхность недалеко от берегов Канады во время охоты на тюлений в преддверии зимы. Об этом 9 октября сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

«На прошлой неделе он «пингнул» (передал сигнал о своем местоположении. — Ред.) из дальних северных пределов залива Святого Лаврентия, прямо у полуострова Лабрадор в Канаде, что сделало его «одной из самых дальних северных пинговых акул, которые у нас были», — заявили исследователи из некоммерческой организации OCEARCH.

Уточняется, что акуле примерно 30 лет. Ее длина составляет 4,24 м, а вес — 749,79 кг. Исследователи отметили, что акула, пытаясь набрать вес, охотится на тюленей, что влияет на рыбные запасы в данном регионе.

Акульими путями: россияне не отказались от отдыха в Египте из-за морских хищников
Сейчас запрещено купание на пляжах десяти отелей

В отеле Stella Beach Makadi 16 сентября сообщили, что пляж на курорте Макади в египетском городе Хургада закрылся из-за акул, приблизившихся к берегам. В некоторых СМИ заявляли, что власти были вынуждены принять срочные меры безопасности после того, как российские туристы заметили морских хищников вблизи береговой линии.

