Сюжет:

Президент США допустил возможность введения дополнительных санкций против РФ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 октября, заявил о возможном введении дополнительных санкций в отношении России.

«Да, может быть, я это сделаю», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о возможности принятия таких мер.

Кроме того, американский лидер отметил, что США не намерены сокращать свое военное присутствие на территории Европы. При этом он добавил, что американская сторона может «провести передислокацию» после того, как проведет оценку, где расположение военнослужащих имеет наибольший смысл.

Сделке время: Путин и Трамп заинтересованы в окончании конфликта на Украине
Полного понимания лидеры РФ и США пока не нашли, но добились значительного прогресса

Американский лидер в день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября отметил, что хорошо с ним ладит, но при этом указал на свое разочарование процессом урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, решение ситуации на Украине оказалось сложнее, чем урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

