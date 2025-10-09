Трамп допустил необходимость «вышвырнуть» Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп 9 октября в ходе встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом заявил, что Испанию следует исключить из Североатлантического альянса в связи с ее низким уровнем военных расходов.

«У них нет оснований не делать это (увеличивать финансирование оборонного сектора. — Ред.). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — сказал он.

По словам главы Белого дома, в настоящее время государства, которые входят в состав альянса, приобретают у его страны «самое лучшее» вооружение, в число которого входят военные самолеты и ряд иного оборудования.

Газета The Guardian 5 октября заявила о согласии Трампа оставить Исландию в НАТО ради возможности отслеживать подлодки РФ. В публикации уточнялось, что это единственная причина, по которой данное государство, не имеющее собственных вооруженных сил, не станут исключать из альянса.

