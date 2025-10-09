В Бельгии арестовали троих по подозрению в подготовке теракта против политиков
Полиция Бельгии арестовала трех членов террористической группы, подозреваемых в подготовке убийств местных политиков при помощи дронов. Об этом 9 октября сообщило агентство Belga.
Подозреваемые были задержаны в Антверпене. Один из задержанных был освобожден, двое других предстанут перед судом 10 октября.
«В ходе обысков следователи обнаружили объект, напоминающий самодельное взрывное устройство, мешок с металлическими гранулами и 3D-принтер, который, как полагают, использовался для производства деталей для запланированной атаки. Прокуроры считают, что подозреваемые планировали прикрепить заряд взрывчатки к беспилотнику», — сообщает агентство.
Сообщается, что нападение готовилось против премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, хотя эта информация официально не подтверждена. Обыски прошли в непосредственной близости от его частной резиденции.
Уточняется, что в целях безопасности была проведена кратковременная эвакуация жителей близлежащих районов.
27 августа СМИ сообщили, что во Франции полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в подготовке террористических актов в синагогах и у Эйфелевой башни. Уточнялось, что задержанные, являясь выходцами из семей арабо-мусульманского происхождения, состояли в связи с представителями секретного сообщества, а также пытались купить оружие через даркнет (DarkNet — теневой интернет).
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