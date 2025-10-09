Реклама
Человек погиб при съезде с дороги туристического автобуса в горах Абхазии

Фото: МЧС РФ
В Абхазии автобус с туристами съехал с дороги в горах, один человек погиб. Об этом 9 октября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«В Абхазии произошел несчастный случай с нашими земляками. По оперативной информации от властей республики, экскурсионный микроавтобус, в котором были туристы из Ставрополья, в горной местности съехал с дороги. К глубокому сожалению, среди пассажиров есть погибший. С пострадавшими работают медики», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

В настоящий момент уточняется полный список ставропольских туристов, находившихся в микроавтобусе. Работы по сбору информации и оказанию помощи продолжаются.

На сайте МЧС Абхазии появилась информация об извлечении спасателями из 50-метровой расщелины троих пострадавших, включая тело погибшей пассажирки.

Минздрав Республики в Telegram-канале уточняет, что шестеро пострадавших были доставлены в Ткуарчалскую больницу. Двое пострадавших получили травмы легкой степени тяжести, остальные — средней или тяжелой степени. Всем пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь.

Лук с риском: почему туристы гибнут из-за джиппинга
В Сочи за сутки произошло две аварии с автомобилями, которые везли людей по опасному маршруту

Ранее, 23 сентября, туристический автобус попал в ДТП в Аланье. Уточнялось, что он столкнулся с маршруткой на трассе D400 в районе Конаклы. Отмечалось, что 18 российских туристов были госпитализированы. Причиной ДТП стало превышение водителем автобуса скорости, которое привело к столкновению с другим общественным транспортом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

