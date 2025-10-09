Вучич заявил о невозможности приехать в Москву из-за визита фон дер Ляйен

Президент Сербии Александр Вучич не сможет принять участие в «Российской энергетической неделе» в Москве, поскольку в эти же дни в Белград приедет глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом 9 октября он сообщил в обращении к народу.

«Я получил приглашение в Москву на «Российскую энергетическую неделю», но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября, в те же самые даты», — приводит его слова телерадиокомпания B92.

Он отметил, что Сербия пока не заключила новый договор с Россией по газу. Вучич также сообщил, что сербское подземное хранилище газа Банатски-Двор в настоящее время заполнено до предела — 357 млн кубометров газа.

Он подчеркнул, что газоснабжение критически важно для производства электроэнергии на газовых теплоэлектростанциях в Нови-Саде и Панчево, особенно с учетом высоких расходов на новые технологии.

Ранее, 24 сентября, Вучич заявил, что Сербия чувствует поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны. Сербский лидер добавил, что страны сохраняют сотрудничество на высоком уровне. Вучич также выразил надежду на его продолжение во всех областях.

