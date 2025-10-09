Молдавия не готова вступать в НАТО
Молдавия не намерена в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, несмотря на курс на евроатлантическую интеграцию и признание России главной угрозой национальной безопасности. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию до 2035 года. Документ включает в себя увеличение оборонного бюджета, рост численности армии на треть, переход на стандарты НАТО, передает телеканал «Известия».
Однако конституция страны закрепляет нейтральный статус. Партия власти не может поменять норму из-за нехватки мандатов. Для поправок требуется 67 голосов, а у партии лишь 53. Попытка пересмотра нейтралитета также может вызвать протесты.
Запад активно поддерживает милитаризацию Молдавии. США и Евросоюз уже направили стране помощь на десятки миллионов евро. Немецкие эксперты консультируют армию. При рекордных ценах на топливо у Молдавии нет средств для вступления в НАТО.
