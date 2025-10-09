Реклама
Прямой эфир
Молдавия не готова вступать в НАТО

0
Выделить главное
Вкл
Выкл

Молдавия не намерена в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, несмотря на курс на евроатлантическую интеграцию и признание России главной угрозой национальной безопасности. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию до 2035 года. Документ включает в себя увеличение оборонного бюджета, рост численности армии на треть, переход на стандарты НАТО, передает телеканал «Известия».

Однако конституция страны закрепляет нейтральный статус. Партия власти не может поменять норму из-за нехватки мандатов. Для поправок требуется 67 голосов, а у партии лишь 53. Попытка пересмотра нейтралитета также может вызвать протесты.

Запад активно поддерживает милитаризацию Молдавии. США и Евросоюз уже направили стране помощь на десятки миллионов евро. Немецкие эксперты консультируют армию. При рекордных ценах на топливо у Молдавии нет средств для вступления в НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026