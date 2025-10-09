Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на отчаянные попытки властей Молдавии удержать власть
Мир
Минкоммерции КНР заявило о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
Мир
В Китае пообещали дать ответ США на запрет полетов над Россией
Армия
Средства ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
СБУ объявила в розыск археолога Толстикова за 50-летнюю экспедицию в Керчи
Мир
СМИ сообщили об обсуждениях в Британии отставки советника Стармера Пауэлла
Мир
Консул РФ в Таиланде предостерег о заманивании граждан России в рабство в Мьянме
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области
Мир
В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Количество погибших при наводнениях в Мексике увеличилось до 41 человека
Мир
СМИ узнали о взятии Пакистаном под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Хабаровске
Мир
В Израиле заявили о ликвидации тоннелей ХАМАС после возвращения всех заложников
Мир
Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море
Мир
FT узнала о координации США ударов Украины по энергетике России
Общество
СМИ сообщили о частичном признании вины блогером Ефремовым в экстремизме

Беглов рассказал о реализации президентской повестки газификации в Санкт-Петербурге

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Намеченная президентом России Владимиром Путиным повестка газификации с опорой на внутренний рынок газа последовательно реализуется в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, подводя итоги пленарного заседания XIV Петербургского международного газового форума.

«Президент России отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе — по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге», — отметил Александр Беглов.

Беглов отметил, что Санкт-Петербург исторически является одним из лидеров по уровню газификации в РФ. К газоснабжению в городе подключено почти 96% домовладений. В 2023 году расширены меры социальной поддержки: так, для льготных категорий граждан подключение к газовой сети стало полностью бесплатным. По поручению президента досрочно завершено подведение газопроводов до границ домовладений. В плановом порядке город продолжает обеспечивать возможность подключения газа для индивидуальных жилых домов. Особое внимание уделяется поставленной президентом задаче газификации садоводств.

Природный газ в настоящее время составляет более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. По поручению Президента России все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, были переведены на природный газ и другое экологически чистое топливо.

В ходе пленарного заседания в «Экспофоруме» обсуждалась тема «Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации». В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти России и других государств, первые лица крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых ассоциаций.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025