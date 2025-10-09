Беглов рассказал о реализации президентской повестки газификации в Санкт-Петербурге

Намеченная президентом России Владимиром Путиным повестка газификации с опорой на внутренний рынок газа последовательно реализуется в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, подводя итоги пленарного заседания XIV Петербургского международного газового форума.

«Президент России отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе — по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге», — отметил Александр Беглов.

Беглов отметил, что Санкт-Петербург исторически является одним из лидеров по уровню газификации в РФ. К газоснабжению в городе подключено почти 96% домовладений. В 2023 году расширены меры социальной поддержки: так, для льготных категорий граждан подключение к газовой сети стало полностью бесплатным. По поручению президента досрочно завершено подведение газопроводов до границ домовладений. В плановом порядке город продолжает обеспечивать возможность подключения газа для индивидуальных жилых домов. Особое внимание уделяется поставленной президентом задаче газификации садоводств.

Природный газ в настоящее время составляет более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. По поручению Президента России все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, были переведены на природный газ и другое экологически чистое топливо.

В ходе пленарного заседания в «Экспофоруме» обсуждалась тема «Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации». В дискуссии приняли участие представители органов государственной власти России и других государств, первые лица крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых ассоциаций.