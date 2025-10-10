Дело «Мастерса»: как Медведев побеждает в Шанхае

В четверг, 9 октября, на турнире WTA-1000 в Ухане состоялись два матча с участием российских теннисисток. Первая ракетка страны Мирра Андреева уже вылетела из одиночного разряда, но до третьего круга дошли Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Соперницы у обеих оказались непростые, особенно у Самсоновой. Людмила попала на первую ракетку мира Арину Соболенко. К сожалению, оба поединка завершились поражениями россиянок. Зато порадовал Даниил Медведев, который с большим трудом пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Продолжение мучений

Смена тренера проходит для Медведева непросто. После перехода от Жиля Сервара к Томасу Юханссону бывший лидер мирового рейтинга провел уже восемь матчей на трех различных турнирах, и ни один из них пока не убедил болельщиков в ренессансе российского теннисиста. Не дал ответы на вопросы и девятый матч при Юханссоне — против Лернера Тина в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

19-летнего американца можно назвать одним из открытий года. В 2025-м Тин стал злым гением для Медведева, ведь именно матч против него во втором круге Australian Open задал тон всему кошмарному году Даниила. На прошлой неделе Тин оборвал путь россиянина к долгожданному трофею в драматичном полуфинале пекинского турнира. Напомним, Медведев подавал на матч при 5:3 во втором сете, после чего резко сдал — проиграл восемь геймов подряд, распсиховался и снялся из-за судорог.

Сейчас на кону стоял не финал, но это и не имело значения. Медведеву важно было прогнать всех демонов и обыграть наконец Тина, потому что 0:3 в очных встречах с перспективным, но все-таки не слишком статусным противником — это очень больно. Тем более что год назад в Шанхае Даниил барьер четвертого круга преодолел и оступился только в четвертьфинале с Синнером.

Тин — такой же бескомпромиссный авантюрист, как и Медведев, поэтому зрители вправе были ожидать зрелища. Они его и получили, хотя первые шесть геймов проходили предсказуемо и быстро — оба спокойно брали свою подачу. Веселье началось с середины седьмого гейма, когда теннисисты выдали розыгрыш из 37 ударов. Медведев взял его, но Тин не дрогнул и забрал гейм.

Первый брейк-пойнт в сете заработал Медведев при счете 4:4, причем сразу тройной. Он же и был реализован с третьей попытки, но что толку? Даниил в этом году ужасно распоряжается шансами взять сет на своей подаче, и на этот раз он упустил очередной. Ключевая ошибка произошла при счете 30:0 — Медведев решил сделать укороченный, хотя ситуация того не требовала, и попал в сетку. Срыв надломил россиянина: он проиграл все оставшиеся очки в гейме, и счет стал 5:5.

За Медведева стало тревожно, потому что подобные ошибки часто бьют по его состоянию. Естественно, он постоянно эмоционально общался с Юханссоном, жестикулировал и пытался сам себя встряхнуть. Частично получалось — в длиннющем 11-м гейме он имел три брейк-пойнта, но в итоге уступил. А следом еще и чуть не отдал партию — Тин не реализовал сетбол, причем получил он его благодаря двойной ошибке Медведева. Но Даниил вовремя нащупал подачу и перевел игру в тай-брейк.

Решающий гейм сета был шедевральным. Теннисисты начали с шести подряд мини-брейков, устроив настоящее шоу, так что вопрос был в том, кто раньше сможет поймать свою подачу. Сделал это Медведев, вымучив победу в первой партии.

Тяжелый первый сет до семи очков и локальный успех Медведева — где-то мы это уже видели. Неделю назад Даниил так же начал матч с Тином. А еще тогда американец отлично стартовал во второй партии — с 3:0. Сейчас ситуация повторилась: три уверенных гейма подряд, блестящая игра на подаче и приеме, подавленный соперник. В какой-то момент Даниил обратился к Юханссону со словами «я всё».

Но Тина не зря называют стилистической копией россиянина — он растерял всё свое преимущество и с большим трудом добрался до тай-брейка.

И тут произошел сюжетный поворот, который можно было предсказать заранее: Медведева накрыли мышечные спазмы. Причем резко: он начал ходить на прямых ногах уже по ходу 12-го гейма, а перед тай-брейком на корте вновь появился физиотерапевт. Но он не имел права оказывать помощь, потому что в регламенте ATP запрещено брать медицинский перерыв из-за судорог.

Вероятно, это был самый легкий тай-брейк в карьере Тина — Медведев передвигался по корту шагом и кричал боксу: «Я не могу ничего сделать, он везде».

Неделю назад Медведев формально вышел на третий сет, но после четырех геймов понял, что шансов нет, и отказался от участия. Однако сейчас всё сложилось иначе: физиотерапевт привел Даниила в чувство и он забегал.

Медведев вернул себе мощь и в третьем гейме даже чуть не сделал брейк. Параллельно Даниил продолжал развлекать зрителей театром мимики и жестов, когда задавал риторические вопросы Юханссону.

Эмоции помогали Даниилу держать подачу, но на приеме у него мало что получалось. Ключевой момент наступил в девятом гейме: Тин дрогнул, позволив Медведеву выйти и подать на матч. Да, как и неделю назад.

Конечно, и на этот раз не всё прошло гладко, россиянин начал решающий гейм с двойной ошибки, но в нужный момент собрался и реализовал первый же матчбол — редкое проявление хладнокровия для Медведева. Кажется, он сам от себя не ожидал такой уверенной развязки и после окончания этой сумасшедшей трехчасовой встречи даже заорал на весь Шанхай.

«Я пока не хочу покидать лучший город в мире», — написал после игры на камере Медведев, что наверняка оценили местные болельщики. Их поддержка Даниилу должна помочь в четвертьфинале — там россиянина уже ждет австралиец Алекс Де Минаур.

Беспроигрышная серия

В Ухане Екатерина Александрова, которая борется за попадание в топ-10, встречалась с Джессикой Пегулой. Причем до нынешнего сезона они встречались на турнирах лишь дважды, обменявшись победами, а в этом году до Уханя провели уже три матча между собой. Александрова выиграла единственный поединок между ними в этом сезоне на харде, в Дохе, Пегула взяла реванш на специфическом американском грунте в Чарльстоне, а на грунте в зале в Штутгарте Екатерина снова была сильнее.

Поединок в Китае россиянка тоже начала здорово, сразу уйдя в отрыв — 3:0. Она била остро, давала хорошие углы атаки — словом, в целом играла в свой качественный теннис. Девушки без особых приключений дошли до 5:2 в пользу Александровой, но на подаче на сет она дрогнула — увы, подобное Екатерине свойственно. Не заработав ни одного сетбола, россиянка закончила гейм двойной ошибкой. Дальше посыпались неточности и с игры, и в итоге 5:2 превратились в 5:7.

Во второй партии Екатерина реабилитировалась, но выиграть матч не получилось. В решающем сете Александрова смогла сделать ранний брейк (2:1). Увы, но дальше произошло примерно то же, что в концовке первого сета. Александрову словно выключили, атаки полетели куда угодно, только не в корт, посыпались и двойные ошибки. Пегула взяла четыре гейма подряд, а после паузы под ноль выиграла подачу на матч.

В свою очередь, Людмила Самсонова не смогла навязать борьбу первой ракетке мира. Арина Соболенко позволила россиянке взять всего пять геймов.

Дальше Соболенко ждет очередная встреча с уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, почти всю карьеру выступающей за Казахстан. Арина не проиграла в Ухане ни одного матча, став здесь чемпионкой в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020-го по 2023-й турнир не проводился из-за пандемии.