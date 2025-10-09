Стоимость серебра превысила $49,82 и обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив $49,82 за тройскую унцию впервые за 14 лет. Об этом 9 октября свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex.

Биржевая цена в четверг сначала выросла почти на 2%, а затем преодолела этот барьер, впервые в истории.

По данным на 16:11 мск цена фьючерса на серебро в декабре повысилась на 1,6% по сравнению с предыдущим закрытием торгов — до $49,78 за тройскую унцию.

В начале октября стоимость фьючерса на серебро превысила $48 за тройскую унцию впервые со 2 мая 2011 года. На пике торгов стоимость серебра составляла $48,01 за унцию.

Кроме того, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года 6 октября в ходе торгов на бирже Comex достигла исторического максимума, превысив отметку $3949 за тройскую унцию. На пике торгов стоимость серебра составляла $48,01 за унцию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ