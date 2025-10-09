 
Чаша голосов: фон дер Ляйен выдержала два вотума недоверия

Почему в парламенте всё равно растет недовольство Еврокомиссией
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
В Страсбурге прошло голосование сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Инициативы вносили и правые, и левые, однако успеха достичь не удалось. Правые обвиняют главу ЕК в «капитуляции перед США», левые — в бездействии по Газе. Действующий евродепутат Петр Волгин заявил «Известиям», что вотумы сигнализируют о растущем недоверии к Еврокомиссии. Голосование прошло в преддверии саммита лидеров ЕС 23–24 октября, на котором планируется решать вопрос с активами РФ и поддержкой Украины. О том, из-за чего критикуют фон дер Ляйен и почему провалилось голосование, — в материале «Известий».

Вотумы недоверия фон дер Ляйен

Всего глава ЕК с июля этого года прошла через три вотума недоверия. Ситуация складывается весьма показательная. Чтобы сместить фон дер Ляйен, депутатам Европарламента надо собрать 2/3 голосов за среди поданных и абсолютное большинство от общего числа депутатов. Задача довольно трудная с учетом того, что в ЕП всего 720 мандатов.

Вакцина
Фото: Global Look Press/Cfoto

В июле правые депутаты уже запускали голосование по вотуму недоверия главе ЕК. Поводом тогда стал скандал вокруг закупок вакцин во время пандемии. Фон дер Ляйен договорилась о многомиллиардной сделке по препаратам компании Pfizer посредством переписки по СМС, что и послужило поводом для недоверия к главе ЕК. Тогда 175 депутатов проголосовали за отставку главы Еврокомиссии, 360 выступили против.

Голосовое разобщение: в ЕП не поддержали резолюцию против фон дер Ляйен
Тем не менее главе Еврокомиссии может быть вынесен вотум недоверия в будущем, говорят евродепутаты

В этот раз фон дер Ляйен не угодила сразу двум политическим силам — и правым, и левым. Вотумы недоверия против нее выдвигали «Патриоты за Европу» (PFE) Жордана Барделлы и «Левые» Манон Обри. Правые обвиняли фон дер Ляйен в капитуляции перед США, вреде для европейских фермеров от ее зеленого курса, мягком подходе к нелегальной миграции и слабой торговой линии ЕС. Для левых проблема заключается в ее бездействии по конфликту в секторе Газа, непрозрачности и «антисоциальной» климатической повестке. Обе группы высказывались отдельно. В итоге по инициативе первых за проголосовали 179 депутатов, по инициативе вторых — 133.

Партия
Фото: Global Look Press/Alexis Sciard

Причин, по которым вся Еврокомиссия должна уйти в отставку, много, заявил в разговоре с «Известиями» член Европарламента Петр Волгин. По его мнению, это личный провал фон дер Ляйен при подписании таможенного торгового соглашения с президентом США Дональдом Трампом, перевооружение Европы, взращивание антироссийской истерии и другие пункты.

— Против России принято 18 пакетов санкций, однако лидеры ЕС не осмеливаются произнести ни единого критического слова в адрес правительства Биньямина Нетаньяху, — сказал он.

Газа
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Проблема с голосованием против главы ЕК заключается в том, что правые из-за своих взглядов по Газе не могут голосовать за инициативу левых, а левые — за инициативу правых, сказал в разговоре с «Известиями» экс-депутат Европарламента Гуннар Бек.

Он добавил, что пока нет единого голосования и со стороны левых, и со стороны правых — фон дер Ляйен не может проиграть. При этом партии центра в Европарламенте такой вотум инициировать не будут.

Последний газ: энергетические издержки компаний ЕС до 4,5 раза выше американских
Причина этого — в курсе Брюсселя на отказ от российских дешевых ресурсов

Недовольство Еврокомиссией растет

Растет недовольство не только фон дер Ляйен, но и всей Еврокомиссией, добавил Волгин. Доказательством этого выступает факт сразу двух вотумов недоверия одновременно от совершенно разных идеологически партий Европарламента.

— Впервые в истории Европарламента одновременно запрошены два вотума недоверия: от фракций «Левые» и «Патриоты за Европу», — отметил евродепутат. — Эти две группы по большинству вопросов находятся по разные стороны баррикад. Но сейчас они хотят одного и того же: немедленной отставки нынешней Еврокомиссии.

Сессия
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Примечательно, что в прошлый раз депутаты от «Левых» воздержались от голосования по вотуму, а сейчас стали его инициаторами. Это указывает на растущую в Европарламенте прослойку недовольных политикой фон дер Ляйен.

В то же время у главы Еврокомиссии остается твердая поддержка ключевых сил Европарламента. С ней остаются Европейская народная партия (EPP), «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), «Обновить Европу» (Renew), «Зелёные / Европейский свободный альянс» (Greens/EFA) и «Европейские консерваторы и реформаторы» (ECR). В итоге все вместе они формируют устойчивое ядро примерно в 530 мест. Однако всё может измениться.

В этом контексте стоит вспомнить выборы в Европарламент 2024 года. Тогда позиции центристов просели, а в парламенте усилились евроскептики справа. Например, именно тогда оглушительная победа французских правых заставила Эммануэля Макрона распускать национальное собрание и проводить досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны.

Точка конфронтации: ЕС хочет ужесточить санкции против России через США
Почему Вашингтон вряд ли пойдет на уговоры Брюсселя и чего Трамп добивается от европейцев

Милитаризация Европы

Критика фон дер Ляйен и вотумы недоверия проходят на фоне подготовки к саммиту лидеров ЕС 23–24 октября. На нем глава Еврокомиссии продолжит гнуть свою линию по дальнейшей милитаризации Евросоюза и финансовой поддержке Украины. Стоит вспомнить одно только предложение ЕК по передаче стране крупного займа на €140 млрд под доходность российских активов, замороженных в Европе. Москва называет этот проект воровством и незаконным изъятием российской собственности.

Кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Кроме того, программы по усилению оборонных возможностей Европы уже угрожают даже научной сфере. Редакция Nature выпустила колонку, в которой призывает сохранить рамочные программы ЕС по исследованиям и инновациям под названием Horizon как «зону, свободную от обороны». Дело в том, что Еврокомиссия предлагает удвоить бюджет следующего рамочного периода до €175 млрд и открыть финансирование для проектов двойного назначения. По словам критиков, это прямое политическое вмешательство в приоритеты науки и «милитаризация» научных исследований.

Штатная ситуация: США хотят занять до 70% европейского рынка энергоносителей
Чем соглашение с Европой может обернуться для мировой экономики

В итоге провал двух вотумов недоверия еще раз доказал сильные позиции брюссельской бюрократии, которая по-прежнему держит большинство и проталкивает милитаризацию ЕС. На саммите 23–24 октября фон дер Ляйен традиционно будет добиваться «репарационного» займа — схемы с туманным правовым основанием и очевидными рисками, которые в итоге лягут на европейских налогоплательщиков. Ситуация с Horizon также показала, что научное сообщество уже не представляет для Брюсселя никакого авторитета. Иными словами, в Европе курс задают не избиратели, а наднациональные структуры.

Граница
Фото: Global Look Press/Michal Fludra

Предложение ЕК логично ложится в контекст создания так называемой стены дронов, которую планируется встраивать по восточной границе стран ЕС от Балтийского до Черного моря. Цель — якобы защита от российских беспилотников. Еврокомиссия с упорством проталкивает такой дорогостоящий проект и уже ищет для него источники финансирования.

Прямой эфир