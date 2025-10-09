Реклама
На «Финополисе» продемонстрировали бесконтактный платеж через СБП

Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ и банк ПСБ в рамках форума «Финополис», проходящего в Сочи с 8 по 10 октября, продемонстрировали успешную оплату по технологии бесконтактных платежей «Волна» от НСПК. Об этом сообщили в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.

Функционал, встроенный в мобильное приложение Банка ДОМ.РФ, позволил совершить платеж через СБП бесконтактным способом с использованием POS-терминала банка ПСБ. Пилотную операцию участники тестирования провели в пользу благотворительного фонда «Живи».

«Банк ДОМ.РФ одним из первых реализовал операции с помощью технологии бесконтактной оплаты „Волна“. Мы видим в этом не просто удобное и современное решение для наших клиентов, но и стратегически важный шаг на пути к укреплению цифрового и финансового суверенитета России. В текущих условиях развитие собственных технологий и обеспечение независимости от внешних систем для российской финансовой отрасли становятся приоритетом. Мы будем продолжать активно развивать и масштабировать технологии бесконтактных платежей, предлагая нашим клиентам самые передовые решения», — рассказал заместитель председателя правления банка «ДОМ.РФ» Николай Козак.

«На данный момент ПСБ уже интегрировал новое технологичное решение „Волна“ в 90% своих эквайринговых терминалов. Эта технология позволяет клиентам-предпринимателям, которые пользуются нашей платежной инфраструктурой, предоставлять на предприятиях торговли и сферы услуг удобный способ платежей, а также в целом способствует развитию инструментов для ведения бизнеса в России», — отметила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

Технология «Волна» позволит оплачивать покупки бесконтактным способом через СБП и по картам «Мир» пользователям смартфонов. По словам экспертов, в данный момент прорабатывается возможность использования сервиса «Волны» для оплаты в оффлайн-режиме.

