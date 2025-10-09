АвтоВАЗ начал подготовку к сертификации Lada Azimut

АвтоВАЗ объявил о начале работ по подготовке нового кроссовера Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право на продажи машины в РФ. Об этом пресс-служба компании сообщила 9 октября.

Для сертификации в течение ближайших полутора месяцев на главном конвейере будет изготовлена партия из 16 автомобилей, и первые пять из них уже собраны и отправятся на испытания, в том числе тесты тормозных систем и прочих агрегатов.

«Всего в ходе сертификации автомобиль должен подтвердить соответствие нескольким десяткам строгих стандартов в области безопасности, экологии и эргономики. Сертификация продлится до весны 2026 года, что позволит всесторонне испытать автомобили в разных погодных и температурных условиях», — отметили в компании.

На АвтоВАЗе указали, что обязательным условием для проведения сертификации является сборка пилотных автомобилей на главном конвейере. 92% деталей предсерийного Azimut изготовлены на основной оснастке. Заявлено, что технология производства в значительной степени отработана, а часть персонала проходила подготовку еще при сборке опытных и выставочных образцов в службе инжиниринга АвтоВАЗа. В компании добавили, что серийный выпуск Azimut запланирован на 2026 год.

Кроссовер Lada Azimut будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Одной из главных и необычных особенностей модели стал электроподогрев передних боковых стекол.

29 сентября сообщалось, что кроссовер Lada Azimut впервые представили на заграничной выставке, автомобиль был выставлен на стенде Самарской области на выставке «Иннопром. Беларусь».

Ранее, 25 июня, дилеры рассказали, что кроссовер Lada Azimut может стать новым бестселлером в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском рынке. 23 июля сообщалось, что кроссовер Lada Azimut планируется поставлять на экспорт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ