Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси

АвтоВАЗ начал подготовку к сертификации Lada Azimut

Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ объявил о начале работ по подготовке нового кроссовера Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право на продажи машины в РФ. Об этом пресс-служба компании сообщила 9 октября.

Для сертификации в течение ближайших полутора месяцев на главном конвейере будет изготовлена партия из 16 автомобилей, и первые пять из них уже собраны и отправятся на испытания, в том числе тесты тормозных систем и прочих агрегатов.

«Всего в ходе сертификации автомобиль должен подтвердить соответствие нескольким десяткам строгих стандартов в области безопасности, экологии и эргономики. Сертификация продлится до весны 2026 года, что позволит всесторонне испытать автомобили в разных погодных и температурных условиях», — отметили в компании.

На АвтоВАЗе указали, что обязательным условием для проведения сертификации является сборка пилотных автомобилей на главном конвейере. 92% деталей предсерийного Azimut изготовлены на основной оснастке. Заявлено, что технология производства в значительной степени отработана, а часть персонала проходила подготовку еще при сборке опытных и выставочных образцов в службе инжиниринга АвтоВАЗа. В компании добавили, что серийный выпуск Azimut запланирован на 2026 год.

Кроссовер Lada Azimut будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л мощностью 120 л. с. и 132 л. с. соответственно. Одной из главных и необычных особенностей модели стал электроподогрев передних боковых стекол.

Магнитный «Азимут»: Lada показала на ПМЭФ совершенно новую модель
Новый паркетник из Тольятти получит необычную опцию

29 сентября сообщалось, что кроссовер Lada Azimut впервые представили на заграничной выставке, автомобиль был выставлен на стенде Самарской области на выставке «Иннопром. Беларусь».

Ранее, 25 июня, дилеры рассказали, что кроссовер Lada Azimut может стать новым бестселлером в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском рынке. 23 июля сообщалось, что кроссовер Lada Azimut планируется поставлять на экспорт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

