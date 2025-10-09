Реклама
Politico узнала о возможном запрете ношения паранджи и никаба в Италии

Politico: итальянская правящая партия хочет запретить ношение паранджи и никаба
Фото: Global Look Press/Frank Bienewald
Итальянская правящая партия «Братья Италии» намерена запретить носить паранджи и никабы в общественных местах и назначить штраф в размере от €300 до €3 тыс. Об этом 8 октября сообщила газета Politico со ссылкой на заявление депутата и одного из инициаторов законопроекта Андреа Дельмастро.

«Это предложение является частью более широкого законопроекта, направленного на борьбу с тем, что правая партия премьер-министра Джорджи Мелони назвала «культурным сепаратизмом», связанным с исламом», — говорится в публикации.

Один из инициаторов законопроекта Андреа Дельмастро отметил, что свобода вероисповедания священна, но должна осуществляться в полном уважении к Конституции и принципам итальянского государства.

Также предлагаемый законопроект предусматривает ужесточение наказаний за принудительные браки и требования к религиозным группам раскрывать информацию о любом иностранном финансировании, сообщает газета.

Имамы и папы: как в Центральной Азии борются с радикальным исламом
В Таджикистане запрещены хиджабы, никабы, бороды, молодежь ограждают от мечетей

Совет национальной безопасности Ирана 15 декабря 2024 года потребовал парламент приостановить рассмотрение законопроекта о хиджабах, так как правительство страны решило предложить парламенту устранить недоработки. По мнению правительства Ирана, необходимая инфраструктура для осуществления нового закона о «целомудрии и хиджабе» отсутствует, а также часть его статей содержат проблемы и неточности, которые нужно исправить.

