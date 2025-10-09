Реклама
Путин назвал украинские БПЛА одной из причин крушения самолета компании AZAL

Путин: причины крушения самолета компании AZAL связаны в том числе с БПЛА ВСУ
Фото: TASS/AP/Azamat Sarsenbayev
Причины крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL связаны в том числе с украинскими беспилотниками (БПЛА), находившимся в небе, заявил 9 октября президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе встречи с Ильхамом Алиевым предложил начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Он пояснил, что трагедия была связана с украинскими дронами.

«Мы вели сразу три таких (украинских. Ред.) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что две ракеты российской ПВО, выпущенные в день авиакатастрофы под Актау, не поражали самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Фюзеляж воздушного судна мог быть задет не поражающими элементами, а обломками, добавил он.

В ходе переговоров президент РФ еще раз выразил искренние соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL. По словам Путина, Россия следует своим договоренностям и оказывает всяческое содействие следствию в связи с авиакатастрофой азербайджанского авиалайнера.

Трагедия в Актау: пассажирский самолет Баку – Грозный потерпел крушение
На месте происшествия начался пожар, есть выжившие

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря прошлого года. После случившегося возбудили уголовное дело. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, среди них было семеро россиян.

