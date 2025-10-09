ЦБ РФ намерен допустить банки к работе с криптовалютами

ЦБ РФ может допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие ограничения по капиталу и нормативы по резервированию. Об этом 9 октября заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе форума «Финополис».

«Мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес, на свои балансы брать крипту? После дискуссии с нашим сообществом, профессиональным, банковским, мы пришли к выводу, что наверное, имеет смысл банки не исключать из данных операций», — приводит его слова «Интерфакс».

Чистюхин отметил, что ЦБ РФ планирует установить «достаточно жесткие» требования, в числе которых ограничения по капиталу и «жесткие» нормативы по резервированию.

Зампред добавил, что подобные меры необходимы для того, чтобы это не превращалось в «фактически превалирующий вид деятельности».

Директор юридического департамента PLAN B Ольга Захарова сообщила «Известиям» 4 октября, что рынок криптовалют остается высокорисковым из-за волатильности и отсутствия единой правовой базы. По ее словам, нынешнее отсутствие четких нормативных правил и единых подходов к регулированию создает серьезные угрозы для банковской системы.

