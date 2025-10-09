Искали не там: сигнал телефона пропавшей семьи Усольцевых засекли у поселка Кутурчин

В Красноярском крае картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили место, откуда в последний раз поступал сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых Сергея. Его зафиксировали в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. О том, как идут поиски пропавших, — в материале «Известий».

Последние новости о пропавшей семье Усольцевых

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате», — уточняют в Следственном комитете.

Получается, что до этого момента часть сил поисковых групп была сосредоточена не там, где пропали Усольцевы. Эта территория «находится за зоной поиска, в обратном направлении от поселка», — приводит NGS24.RU слова представителя регионального Следкома Юлии Арбузовой.

Для поиска применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Работу усложняют погодные условия — обильный снежный покров и низкая температура воздуха. Расследование продолжается. Семью ищет более 100 человек.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин объяснил, как могли обнаружить сигнал выключенного телефона Сергея Усольцева.

Как пояснил эксперт в разговоре с aif.ru, у некоторых моделей телефонов есть режим активации потерянного устройства: раз в 15–20 минут он подает сигнал, и его можно найти с помощью других устройств. Не исключено, что телефон главы семьи Усольцевых смогли определить именно таким способом.

Как искали Усольцевых около Буратинки

Семья Усольцевых пропала уже 12 дней назад, 28 сентября, и никаких данных о них или следов до сих пор нет. По словам очевидцев, семья была одета в легкую одежду. В районе их исчезновения уже выпал снег.

За время поисков эксперты и следователи выдвигали различные версии того, что могло произойти с 64-летним главой семьи, 48-летней женой и пятилетней дочерью. По одной из версий следователей, они могли сбиться с пути (например, повстречав медведя), найти для себя укрытие и ждать там помощи. По другой — провалиться в одну из расщелин на местности. По третьей версии, главе семьи стало плохо, а жена и дочь не смогли самостоятельно вернуться обратно.

Эксперты выдвигают и другие версии произошедшего. Так, утверждается, что в районе, где был зафиксирован сигнал телефона, много гротов. Есть надежда, что в одном из них Усольцевы могли укрыться от непогоды.

Информация о пропаже семьи Усольцевых в лесу в районе Минской петли появилась 2 октября. Сообщалось, что разыскиваются мужчина и женщина, родившиеся в 1961 и 1977 годах, а также их пятилетний ребенок. Известно, что они направлялись в сторону горы Буратинка, однако спустя пять дней без связи с родственниками их местонахождение осталось неизвестным. Позже удалось обнаружить их автомобиль.

Также подруга пропавшей Ирины Усольцевой, Оксана Жданюк, рассказала «Известиям», что семья не делилась подробностями своего маршрута и, вероятно, они изменили первоначальный план. Одна из предполагаемых версий исчезновения гласит, что мужчине стало плохо, а его спутница — женщина с ребенком — не смогла найти путь назад.

По информации МЧС по Красноярскому краю, за прошедшие сутки наземные группы обследовали 40 кв. км лесного массива и 515 км лесных дорог. Также применялся беспилотник волонтеров, проверяются все подходы к скальному массиву гор Буратинка и Мальвинка. А всего за время поисков удалось «прочесать» более 800 кв. км.

Раньше у Буратинки уже исчезали люди

Семья Усольцевых — не первые люди, пропавшие на этом маршруте, отмечает РЕН ТВ.

В 2018 году 66-летний инженер Виктор Виноградов вместе со своей собакой по кличке Тор также отправился в этот лес собрать лисичек и тоже пропал.

Поиски начали сравнительно поздно, на шестой день, потому что постоянной связи с мужчиной никто не держал. Во время поисковых мероприятий не было обнаружено никаких следов мужчины, хотя спасатели тогда прочесали лес вдоль и поперек.

Та история завершилась благополучно: спустя три недели Виктор вместе с питомцем на руках вышел к людям сам. Всё это время он питался рябиной и за это время дошел до крайнего истощения, потеряв 15 кг.