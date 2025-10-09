В Москве запущен роботизированный завод по производству модульных конструкций для домостроения
В столице введен в эксплуатацию новый завод по производству крупногабаритных строительных модулей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в МАХ.
Предприятие расположено на площадке «Толстопальцево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в районе Внуково, между Боровским шоссе и Привольной улицей.
Завод выполняет полный производственный цикл — от сборки металлического каркаса до выполнения отделочных и инженерных работ. Модульные конструкции включают фасады, оконные блоки и внутренние коммуникации, что позволяет существенно ускорить процесс строительства зданий.
С момента начала работы на заводе произведено свыше 200 тыс. кв. м модульных элементов. Они используются при возведении жилых комплексов по программе реновации, а также объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов и других учреждений.
«Важно, что растет и качество строительства. На него не влияют ни погода, ни человеческий фактор. Потому что до 90% работ выполняется прямо на заводе», — подчеркнул мэр.
Применение готовых модулей позволяет значительно сократить сроки строительства: возведение образовательных объектов ускоряется в 2,2 раза, жилых домов — в 1,3 раза по сравнению с традиционными монолитными технологиями. Производственные процессы на предприятии максимально автоматизированы. После выхода на проектную мощность конвейерные линии смогут выпускать готовый модуль каждые 48 минут.
