«Мегафон» запустил в Санкт-Петербурге новый центр обработки данных

Фото: пресс-служба «Мегафон»
Компания «Мегафон» ввела в эксплуатацию новый центр обработки данных на импортозамещенном оборудовании в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе оператора.

«Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования — его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учётом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта. Особый предмет для гордости — отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чём не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объём импортозамещения, что даёт стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли», — рассказал технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Центр построен по модульной технологии, что позволит в дальнейшем масштабировать инфраструктуру и разместить более 800 стоек совокупной мощностью до 14 МВт. Климатическую стабильность в машинных залах нового центра обработки данных обеспечивают вентиляционные системы российского производства. Они автоматически подбирают оптимальный режим работы с учётом температуры и влажности воздуха. В зависимости от погодных условий используется воздушное или жидкостное охлаждение, а также фреоновые компрессоры. Энергоэффективность повышается за счёт создания гермозон с изоляцией «горячего» коридора, что позволяет сократить энергозатраты и повысить производительность оборудования.

В дополнение к климатическим установкам дата-центр оснащен отечественными системами противопожарной защиты, трансформаторами и высоковольтным оборудованием. Контроль за функционированием всех систем осуществляется круглосуточно в автоматизированном режиме посредством специализированной системы мониторинга.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

