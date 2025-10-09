Ликсутов назвал лучших промышленников Москвы

В столице прошло награждение лучших сотрудников производственных компаний Москвы, приуроченное ко Дню московской промышленности. Лауреатами стали работники восьми предприятий пищевой, машиностроительной, космической, автомобилестроительной и других отраслей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В индустриальном секторе столицы занят каждый десятый работающий житель Москвы. Это около 755 тыс. человек, которые ежедневно производят самую разную продукцию: от продуктов питания и одежды до компонентов космических ракет», — отметил Максим Ликсутов. Он назвал особую экономическую зону «Технополис Москва» сердцем развития высокотехнологичной промышленности.

Благодаря всеобъемлющей поддержке города в столице активно растет промпроизводство, подчеркнул Ликсутов. Он напомнил, что в Москве реализуется комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для промышленников.

«Главный ресурс любой отрасли — это люди — настоящие профессионалы, которые создают инновации и формируют будущее страны. Мы ценим каждого специалиста и понимаем: успех отрасли невозможен без их труда, опыта и преданности своему делу», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Так, за вклад в развитие пищевой индустрии и достигнутые трудовые успехи орденом Почета был награжден коллектив акционерного общества «Московский мельничный комбинат № 3». Другие столичные работники также были удостоены почетных званий соответственно области их деятельности.

