В ВТБ дали прогноз развития цифровых валют в мире

В будущем можно ожидать формирования «ядер» цифровых валют центробанков, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в обзоре рынка «Цифровой рубль на карте мира», подготовленном аналитиками банка к форуму «Финополис-2025».

«Разные страны находятся на разных этапах внедрения ЦВЦБ. Вряд ли в ближайшее время появится единая цифровая валюта для международных расчетов», — отметил Кулик. По его оценкам, скорее всего, сформируется несколько крупных «ядер» — цифровых валют центробанков тех или иных стран, которые будут использоваться как преимущественные при расчетах в определенных сферах и регионах. «Например, какие-то страны могут преимущественно использовать для внешнеэкономической деятельности цифровой юань, какие-то — цифровой рубль, а какие-то — цифровой дирхам», — пояснил топ-менеджер ВТБ.

По его словам, Россия находится в авангарде развития ЦВЦБ по всему миру наряду с Китаем, Индией и Казахстаном. По мере развития инфраструктуры цифрового рубля в России, роста популярности нового вида платежей будет появляться все больше сервисов, которые не требуют активного участия пользователя и самостоятельно совершают покупку или сделку в нужный момент по заданным параметрам, добавил Кулик.

«Инфраструктура цифровых рублей — это рельсы для новой умной платежной системы», — считает топ-менеджер. Он высказал мнение, что, если говорить о прямом обмене ЦВЦБ одной страны на другую третью форму валюты, например, обмен цифровых рублей на цифровые тенге, то все зависит от договоренностей стран между собой. Таким образом будут появляться «коридоры», «мосты» ЦВЦБ между центробанками отдельных стран, убежден Кулик. Он подчеркнул, что это потребует решения многих вопросов, среди которых техническая интеграция платформ, решение задачи ликвидности, а также согласование стандартов информационного обмена между сторонами.

Говоря о мировом развитии конкретных операций в ЦВЦБ, Кулик отметил, что в каждой стране большую или меньшую популярность будут завоевывать отдельные операции в ЦВЦБ. Это будет обусловлено различиями технологического ландшафта и социальных особенностей отдельных стран мира.

Так, в России, где уровень проникновения технологий высокий, а доля безналичных операций приближается к 90%, цифровой рубль не интересен как просто средство расчетов, уверен Кулик. «Государство, бизнес и граждане будут использовать ЦР как умный финансовый инструмент для оптимизации своих издержек и расходов — сочетая его со смарт-контрактами и используя его свойство „программируемости“ на определенные траты», — считает топ-менеджер ВТБ. В тех странах, где финтех не так развит, по его мнению, ЦВЦБ может стать основой для перехода к более массовым цифровым расчетам и меньшему использованию наличных, а также способствовать большей доступности банковских услуг населению.

Заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса-старший вице-президент ВТБ Елена Четверикова в свою очередь отметила, что среди основных преимуществ цифровых валют центробанков для граждан — повышение прозрачности финансовой системы с одновременным снижением издержек для ее участников. «Для государств в целом очевидным плюсом может быть возможность трансграничных расчетов в цифровой валюте, что может стать одним из катализаторов развития экономики страны, укрепления ее внешних связей», — заявила она.

Обзор рынка «Цифровой рубль на карте мира» посвящен анализу российского опыта в контексте развития цифровых валют центробанков различных стран мира. Документ подготовлен к форуму «Финополис-2025» технологическими аналитиками ВТБ с привлечением отраслевого экспертного сообщества.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ